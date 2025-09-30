PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılarda tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldızın forma giymesine maç saatinde karar verilecek. Dev maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk 11 tercihini büyük oranda netleştirdi. İşte sarı kırmızılıların Liverpool maçı muhtemel 11'i...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk haftada deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Liverpool ise evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla yendi.

AVRUPA KUPALARINDA 329 KEZ OYNADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 329 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 452 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 124. MÜSABAKA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 123 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 123 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.

LİVERPOOL İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım arasında son olarak 28 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan özel müsabakayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. 5 Aralık 2006 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede şu an Galatasaray teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, Liverpool ağlarını havalandırmıştı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 27 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 15, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

AVRUPA'DA SON GALİBİYET TOTTENHAM KARŞISINDA

Galatasaray, Avrupa kupalarında 7 maçtır kazanamıyor. En son geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 24 kez mücadele ederken, 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşılaştı. Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

"OSİMHEN'İN DURUMUNA BAKIP KARAR VERECEĞİZ"

Maç öncesi basın toplantısında Osimhen'in son durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi bizim için pozitif bir şey. Bugünkü durumuna bakıp, karar vereceğiz" dedi.

İŞTE G.SARAY'IN LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış.

