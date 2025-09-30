Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk haftada deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Liverpool ise evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla yendi.
AVRUPA KUPALARINDA 329 KEZ OYNADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 329 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 452 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 124. MÜSABAKA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 123 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 123 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.