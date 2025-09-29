UEFA'nın İsrail planı ortaya çıktı! Organizasyonlardan men edilecek mi?

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA, bu hafta yapılacak kritik oylamalar öncesinde İsrail Futbol Federasyonu’na güvence verdi. İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan ihraç edilmesine yönelik herhangi bir adım atılmayacağı resmi olarak bildirildi.

Jerusalem Post'un haberine göre UEFA, İsrail Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek İsrail takımını uluslararası müsabakalardan ihraç etmeye yönelik herhangi bir adım atılmayacağını temin etti.

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail için UEFA'nın aldığı bu tavır, futbol kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten yalnızca 4 gün sonra FIFA ve UEFA tarafından tüm turnuvalardan men edilmişti. Ancak 716 gündür devam eden saldırılara rağmen İsrail'e yönelik böyle bir yaptırım uygulanmaması tepki topluyor.

CANTONA: "İSRAİL'İ CEZALANDIRMA ZAMANI GELDİ"

Fransız futbol efsanesi Eric Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullandı. Cantona, "İsrail'i küresel futbol arenasından cezalandırma zamanı geldi. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten 4 gün sonra FIFA ve UEFA onları cezalandırdı. Soykırım olarak tanımlanan bu saldırı başladığından bu yana 716 gün geçti, İsrail hala futbolun bir parçası." ifadelerini kullandı.

İSPANYA KARAR AŞAMASINDA

A Milli Takımımızın Dünya Kupası elemelerindeki rakiplerinden İspanya, İsrail'in turnuvaya katılması halinde organizasyona gitmeme kararı alabilir. Diğer yandan Norveç de israil maçının biletlerinden elde edilecek geliri Filistin'e göndereceğini açıklamıştı.

