Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi

SELÇUK İNAN'A KARŞI TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı bugüne kadar 4 kez sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan sadece birini kazanırken, iki kez mağlup oldu ve bir maç da berabere sonuçlandı.