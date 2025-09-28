PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş, 7. haftada ise Kocaelispor'u ağırlıyor. Siyah beyazlılar, zorlu randevudan 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek ve taraftarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın da ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

KARTAL'DA İKİ EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir karşısında sakatlanan Salih Uçan iyileşemedi. Öte yandan sol fibula kemiğinde ödem tespit edilen Demir Ege Tıknaz da kadroda yer almayacak.

SELÇUK İNAN'A KARŞI TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı bugüne kadar 4 kez sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan sadece birini kazanırken, iki kez mağlup oldu ve bir maç da berabere sonuçlandı.

16 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYALAR

Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de 16 sezon sonra rakip olacak. İki takım son olarak 2008-2009 sezonunda karşılaşmış, Kartal bu mücadelelerden 5-2 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

ABRAHAM VE SILVA FORMDA

Kayserispor karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin mimarları Tammy Abraham ve Rafa Silva, performanslarıyla dikkat çekti. Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez hat-trick yaparken, İngiliz forvet Abraham da 5 maçlık suskunluğunu bozdu.

YENİ YILDIZLAR SAHNE ALACAK

Kayserispor maçında statü gereği forma giyemeyen yeni transferler Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, Kocaelispor karşısında görev verilmesi halinde sahada olacak.

DERBİ ÖNCESİ MORAL PEŞİNDE

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Kocaelispor'u mağlup ederek hem zirve yarışında iddiasını sürdürmek hem de gelecek hafta RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Segen Yalçın'ın Kocaelispor maçına Mert, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa, Cerny, El Bilal Toure ve Abraham 11'ini sürmesi bekleniyor.

