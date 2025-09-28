Beşiktaş'ta yıldızlar dönüyor! Sergen Yalçın Kocaelispor maçının 11'ini belirledi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
KARTAL'DA İKİ EKSİK VAR
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir karşısında sakatlanan Salih Uçan iyileşemedi. Öte yandan sol fibula kemiğinde ödem tespit edilen Demir Ege Tıknaz da kadroda yer almayacak.
SELÇUK İNAN'A KARŞI TEK GALİBİYET
Beşiktaş, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a karşı bugüne kadar 4 kez sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmalardan sadece birini kazanırken, iki kez mağlup oldu ve bir maç da berabere sonuçlandı.