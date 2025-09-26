18 yaşındaki yıldız tesadüfen keşfedilmiş! İşte genç Devrim'in hikayesi...

Genç yıldızla ilgili bilinmeyen bir gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı. U19 Teknik Direktörü Veli Kavlak, Devrim Şahin ile ilgili Sergen Yalçın'a herhangi bir rapor sunmadı. Sergen hocanın yardımcısı Ozan Köprülü'nün Ümraniye ile oynanan hazırlık maçını izlediği ve genç yıldızı çok beğendiği öğrenildi.



İşte Devrim’in hikayesi! (Takvim.com.tr)



Köprülü'nün daha sonra Sergen Yalçın'a Devrim Şahin ile ilgili olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Bu gelişme üzerine Sergen hocanın, Devrim için 'Gelsin görelim' dediği ve idmanlara aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının Devrim Şahin'in idman performansından çok etkilendiği ve Kayserispor maçında ilk 11'de başlattığı öğrenild