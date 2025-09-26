PODCAST CANLI YAYIN

18 yaşındaki yıldız tesadüfen keşfedilmiş! İşte genç Devrim'in hikayesi...

Sergen Yalçın’ın tesislerde kalan yardımcısı Ozan Köprülü, Devrim Şahin’i Ümraniye önünde izledi. Sonra raporunu iletti. Sergen Yalçın’ın çok beğendiği genç yıldız Kayseri’de formayı giydi.

Beşiktaş'ta Kayserispor mücadelesinde ilk defa forma giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın da mücadele sonrası yaptığı açıklamalarda genç oyuncudan övgüyle bahsetti. Kayseri maçında sergilediği performansla beğeni toplayan ve gelecek maçlar için umut veren Devrim, 60 dakikada 23 kez topla buluştu. Şahin, 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı.

Genç yıldızla ilgili bilinmeyen bir gerçeği TAKVİM ortaya çıkardı. U19 Teknik Direktörü Veli Kavlak, Devrim Şahin ile ilgili Sergen Yalçın'a herhangi bir rapor sunmadı. Sergen hocanın yardımcısı Ozan Köprülü'nün Ümraniye ile oynanan hazırlık maçını izlediği ve genç yıldızı çok beğendiği öğrenildi.

Köprülü'nün daha sonra Sergen Yalçın'a Devrim Şahin ile ilgili olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Bu gelişme üzerine Sergen hocanın, Devrim için 'Gelsin görelim' dediği ve idmanlara aldığı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının Devrim Şahin'in idman performansından çok etkilendiği ve Kayserispor maçında ilk 11'de başlattığı öğrenild

