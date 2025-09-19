Ronaldo'dan Joao Felix tepkisi! "Aptallar"

Bir podcast'te Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasının yanlış bir tercih olduğu dile getirilmişti. Ronaldo ise bu yoruma sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar."

30 MİLYON EUROYA TRANSFER

Yaz transfer döneminde Chelsea'den Al Nassr'a katılan Felix için Suudi Arabistan temsilcisi 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

AL NASSR PERFORMANSI

Yeni takımıyla kısa sürede etkili bir başlangıç yapan Felix, 5 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.