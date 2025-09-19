PODCAST CANLI YAYIN

Ronaldo'dan Joao Felix tepkisi! "Aptallar"

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı ve vatandaşı Joao Felix hakkında yapılan eleştirilere çok sert çıktı. Suudi temsilcisinin süper yıldızı "Aptallar" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi:
Ronaldo'dan Joao Felix tepkisi! "Aptallar"

Bir podcast'te Felix'in 25 yaşında Suudi Arabistan'a transfer olmasının yanlış bir tercih olduğu dile getirilmişti. Ronaldo ise bu yoruma sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Aptallar futboldan hiç anlamıyorlar ama fikirlerini söylüyorlar."

30 MİLYON EUROYA TRANSFER

Yaz transfer döneminde Chelsea'den Al Nassr'a katılan Felix için Suudi Arabistan temsilcisi 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

AL NASSR PERFORMANSI

Yeni takımıyla kısa sürede etkili bir başlangıç yapan Felix, 5 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
Aşk ve Gözyaşı
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi