Football Manager 2026 [FM26] wonderkid listesi! Türk yetenekler

Futbolcuların, teknik direktörlerin ve dünyaca ünlü yıldızların dahi tutkuyla oynadığı Football Manager, 2025'te çıkmamış ve hayranlarını üzmüştü. Sports Interactive, verdiği aranın ardından daha güçlü bir şekilde sevenlerinin karşısına çıktı.
Yenilenen yüzüyle oyuncuların yine saatlerini harcayacağı oyunda genç yetenekler de merak konusu. İşte Football Manager 2026'nın wonderkidleri ve Türk yetenekleri...
FM26 WONDERKIDLER - KALECİLER
- Alessandro Longoni (16) AC Milan | GK
- Emile Doucouré (16) Beerschot | GK
- Jack Porter (16) Arsenal | GK
- Deniz Dönmezer (16) Adana | GK
- Lucca Kiaba Brughmans (16) Genk | GK
- Vukasin Jovanovic (17) Partizan | GK
- Lazar Balevic (17) Napredak | GK
FM26 WONDERKIDLER - DEFANSLAR
- Andrea Natali (16) Leverkusen | DC, DM
- Nunzio Engwanda (16) Anderlecht | DC, DM
- Adem Avdic (16) Red Star | DL, AML
- Leon Jakirovic (16) Dinamo | DL
- Lorik Llumnica (16) Port Vale | DLC
- Raul Kumar (16) Istra 1961 | DC
- Viktor Stojanovic (16) Red Star | DC
- Jorthy Mokio (16) Ajax | DC
- Angelo Akomonla (14) CAFO Football Academy | DC, DM
- Kotaro Honda (18) Bellmare | DC
- Marek Naskos (17) Slavia Praha | DC, DM
- Azizbek Tulkinbekov (17) Bunyodkor | DRC, DM
- Keita Kosugi (18) Djurgården | DL
- Haniel Pereira da Gama (16) Ajax | DL, AML
- Matthew Mparaganda (16) Feyenoord | DL, DM
- Godwill Kukonki (16) Man Utd | DLC
- Daniel Armer (16) Man Utd | DLC
- Kaden Braithwaite (16) Man City | DLC
- Honest Ahanor (16) Genoa | DLC, ML
- Matteo Palma (16) Udinese | DRC
- Brad Manguelle (16) Genk | DRC
- Saba Kharebashvili (16) Dinamo Tbilisi | DRL, DM
- Kyrylo Digtyar (16) Metalist | DRLC
- Andre Garcia (17) Reading | DL, M/AML
- Stephen Mfuni (16) Man City | DC
- Deinner Ordóñez (15) Independiente del Valle | DC
- David Boly (16) PSG | DR
- Diego León (17) Cerro Porteño | DL
- Semm Renders (17) Antwerp | DR
- Eaden Roka (17) Rapid Wien | DRL, MR
- Rafael Pinto Pedrosa (17) Karlsruhe | DR
- Boris Mamuzah Lum (17) Hertha | DR, DM
- Juwensley Onstein (17) Genk | DC
- Davinchi (17) Recreativo | DL
- Juma Bah (18) Man City | DC
- Denner Evangelista (17) Chelsea | DL
- Junai Byfield (16) Tottenham | DC
- Matías Satas (17) Boca | DC
- Dauda Iddrisa (17) West Brom | DC, DM
- Madou Murcia (17) Barcelona | DLC
- Vincenzo Prisco (16) Napoli | DL, DM
- Stefan Petrovic (17) Partizan | D/WBL
- Elie Mbavu (15) Genk | DC, MC
- Adam Amrani (16) OB | DC
- Noël Doumbogo (16) Academy Foot | DRC, DM
- Elisandro Pinheiro (16) HNK Gorica | DLC, WBL
- Emmanuel Mbemba (17) PSG | DLC
FM26 WONDERKIDLER - ORTA SAHALAR
- Christian Comotto (16) AC Milan | MC
- Alexander Smith (16) Rangers | AMC
- Fletcher Boyd (16) Aberdeen | AMC
- Vincent Ibrahimovic (16) AC Milan | AMC
- Gui Ruck (15) Valladolid | M/AMC
- Alexandru Mardari (18) Radu Rebeja | DM, MC
- Chrysis Evangelou (16) Omonia | AMRLC
- Ayoub Ouarghi (16) Feyenoord | AMC
- Justin Lerma (16) Independiente | M/AMC
- Yasir Boz (16) Fenerbahce | AMLC
- Yotaro Nakajima (18) Sanfrecce | MC
- Mateo Acimovic (16) Olimpija | M/AMC
- Ayyoub Bouaddi (16) Lille | DM, MC
- Yago Noal (17) Internacional | M/AMC
- Davor Bistre (16) Hajduk | DM, M/AMC
- Guille Fernández (16) Barcelona | M/AMC
- Nathan De Cat (15) Anderlecht | DM
- Maxloren Castro (16) Sporting Cristal | AMRL
- Jude Terry (15) LAFC | DM
- Konstantinos Karetsas (16) Genk | AMC
- Cardoso Varela (15) [Uncontracted] | AMRL
- Krystof Cizek (16) Hoffenheim | M/AMC
- Bruno Durdov (16) Hajduk | AMR
- Steven Gerard Gaote (16) Rennes | AMR
- Lazizbek Mirzaev (17) Loko Tashkent | AMC
- Ryunosuke Sato (17) FC Tokyo | MRC, AMC
- Zaïd Bafdili (16) Genk | DM, MC
- Ibrahim Mbaye (16) PSG | AMRL
- Amir Ibragimov (16) Man Utd | MC, AMRL
- Nadson Juan (15) Santos | AMRLC
- Max Dowman (15) Arsenal | MC, AMRC
- Gabriel Mec (16) Gremio | ML, AMRC
- Noah Fernandez (16) PSV | AMLC
- Adrian Lahdo (16) Hammarby | DM, MC
- Sean Steur (17) Ajax | MC
- Levi Acheampong (16) Ajax | M/AMC
- Bendito Mantato (16) Man Utd | DL, AMRL
- Jiri Panos (16) Viktoria Plzen | MC, AMRC
- Karel Belzik (16) Slavia Prague | MC, AMRL
- David Otorbi (16) Valencia | AMRL
- Maxim Mateas (16) Slovan | MC
- Daniel Skaarud (16) Ajax | AMRL
- Francisco Baridó (16) Juventus | AMC
- Darryl Bakola (16) Marseille | M/AMC
- Gilberto Mora (16) Club Tijuana | AMC
- Aziz Issah (18) Dreams FC | AMRLC
- Philipp Maybach (16) Austria Vienna | DM, MC
- Jedrzej Hanuszczak (16) Warta Poznan | AMC
- Máximo Carrizo (16) New York City | MRC, AMR
- Jesse Bisiwu (16) Club Brugge | AML
- Tian Nai Koren (15) Maribor | M/AMC
- Edwin Quintero (16) Independiente del Valle | AMR
- Lazar Savović (16) Podgorica | DR, M/AMC
- Lennart Karl (16) Bayern | AMRC
- Wesley Natã (16) Fluminense | AMRL
- Germán Barbas (17) Peñarol | M/AMC
- Andria Bartishvili (15) Dinamo Tbilisi | AMRLC
- Alexandru Bota (16) Cluj | MC
- Jaka Premrl (16) Maribor | AMRL, FC
- Rio Ngumoha (16) Liverpool | AMRLC
- Kevin André Dæhlin (15) Strømsgodset | AML
- Luke Brooke-Smith (16) Wellington | AMRLC
- Min-hyeok Yang (18) Tottenham | AMRL
- Jeremy Monga (15) Leicester | AML
- Emile Witbooi (16) Cape Town City | AMLC
- Mathis Jangeal (16) PSG | M/AMC, FC
- Mohamed Chebbi (17) Rennes | AMRL
- Nimfasha Berchimas (16) Charlotte | AMRL
- Dani Fernández (17) Tenerife | MC
- Djoully Nzoko (17) Genk | AMRL
- Viggo Gebel (17) Leipzig | AMRLC
- Belinho (16) Dinamo | AMC
- Miha Matjašec (16) Domzale | DM, MC
- Ilies Belmokhtar (16) Monaco | AMR
- Otto Tiitinen (16) Ilves | MC
- Ebrima Tunkara (15) Barcelona | M/AMC, AML
- Pascal Mozie (16) Legia | DM, MC
- Erik Hamza (17) Valencia | AMRL, FC
- Dino Beader Trajanovski (15) Lokomotiva | DM, M/AMC
- Ryan Roberto (17) Flamengo | AMLC
- Kerim Alajbegovic (17) Leverkusen | AMRLC
- Luca Williams-Barnett (16) Tottenham | AMRLC
- Diego Castel-Branco (16) Dortmund | AMRLC
- Destiny Elimoghale (15) Juventus | AML
- Tiago (17) Gremio | M/AMC
- Ryan Kavuma-McQueen (16) Chelsea | AMRL
- Abdellah Ouazane (16) Ajax | MC
- August De Wannemacker (16) Genk | M/AMC
- Finlay Gorman (16) Man City | AMRC
- Charlie Holland (15) Chelsea | DM, MC
- Vasilije Novicic (16) IMT | DM
- Samet Akif Duyur (15) Adana | DL, AML
- Jayden Onia Seke (15) Anderlecht | AML
- Hólger Quintero (16) Independiente del Valle | MC, AMLC
- Ye-geon Kim (17) Jeonbuk | MC, AMRC
- Juraj Frigan (16) HNK Gorica | DM, M/AMC
- Miguel Agámez (16) Junior FC | DM, M/AMC
- Carlos Franco (17) Cerro Porteño | AMLC
- Rayan Bardghji (15) FCN | AMLC
- Rafael Quintas (17) Benfica | DM, MC
FM26 WONDERKIDLER - FORVETLER
- Francesco Camarda (16) AC Milan | ST
- José Reyes (16) Real Madrid | AML, FC
- Amara Diouf (16) Génération Foot | AMRL, ST
- Enzo Molebe (16) Lyon | AMRL, ST
- Jaden Umeh (16) Cork City | AMRL, ST
- Oskar Fenger (16) FCK | AML, ST
- Toni Fernández (15) Barcelona | AMRC, ST
- Patrik Kristal (17) FC Köln | M/AMC, ST
- Oskar Pietuszewski (16) Jagiellonia | ST
- Chido Obi-Martin (16) Man Utd | ST
- Dastan Satpaev (15) Kairat-Zhas | AML, ST
- Yaya Diémé (16) Diambars FC | AMRL, FC
- Myung-jun Kim (18) Pohang Steelers | ST
- Mason Melia (16) St. Patrick's | ST
- Talal Haji (16) Al-Ittihad | ST
- Viktor Bjarki Dadason (16) FCN | ST
- Alberto Velásquez (16) Midtjylland | ST
- Enzo Alves (14) Real Madrid | ST
- Cavan Sullivan (14) Philadelphia Union | AMLC, FC
- Da'vian Kimbrough (14) Sacramento FC | ST
- Emre Ünüvar (16) Ajax | ST
- Tomás Parmo (16) Independiente | AMC, ST
- Harry Gray (15) Leeds | ST
- Shim Mheuka (16) Chelsea | ST
- Igor Tyjon (16) Blackburn | ST
- Igor Oyono (16) Athletic Bilbao | AMR, ST
- Kelvin Neijenhuis (16) Feyenoord | ST
- Sami Bouhoudane (16) PSV | ST
- Jessi Da Silva (16) Club Brugge | AMRL, ST
- Aleksa Damjanovic (15) Red Star | ST
- Ruan Pablo (16) Bahia | AML, FC
- Gibson Adu (16) Bayern | AMR, ST
- Maksim Voronov (16) Ural | AMR, ST
- Edmund Baidoo (16) Salzburg | AMRL, ST
- Alejandro Gomes Rodríguez (16) Lyon | ST
- Lorenzo Tosi (16) Pisa | ST
- Julian Hall (16) New York | AMRL, ST
- Keito Kumashiro (16) Roasso Kumamoto | ST
- Marvin Ávila Jr (16) Antigua GFC | AMR, ST
- Ozan Demirbağ (16) Adana | AML, ST
- Keen Mandizvidza (16) Auckland United | ST
- Jacob Ambaek (16) Bröndby IF | ST
- Òscar Gistau (16) Barcelona | ST
- Lamin Sillah (18) Olympiacos | ST
- Mohamed Kader Meïté (17) Rennes | ST
- Roméo Garnier (15) PSG | ST
- Djylian N'Guessan (16) St. Etienne | ST
- Louie Bradbury (16) Man Utd | ST
- Gassimou Sylla (16) Anderlecht | AMRL, ST
- Asier Bonel (17) Osasuna | ST
- Kevin Angulo (16) América | ST
- Benjámin Gólik (17) Ferencváros | AMC, ST
- Mikkel Bro Hansen (16) Bodø/Glimt | ST
- Frank Egwuatu (15) FC Bayern | AMR, ST
- Samuele Inácio (17) Dortmund | AMC, ST
- Jairo Morilla (16) Real Madrid | AMRL, ST
- Alexander Staff (17) Frankfurt | ST
- Matej Deket (15) Banja Luka | AMC, ST
- Andero Kaares (16) FC Flora | ST