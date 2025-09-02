Cyle Larin Feyenoord'da!

Kariyerinde son dönemde istediği çıkışı yakalayamayan Larin, Feyenoord'a transfer olarak yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Kanada Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Larin, Eredivisie'de göstereceği performansla hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde tekrar ön plana çıkmayı hedefliyor.