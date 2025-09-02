Cyle Larin Feyenoord'da!

Kariyerinde son dönemde istediği çıkışı yakalayamayan Larin, Feyenoord'a transfer olarak yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Kanada Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Larin, Eredivisie'de göstereceği performansla hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde tekrar ön plana çıkmayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ DÖNEMİ HAFIZALARDA
Cyle Larin, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. 2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kanadalı forvet, özellikle 2020-21 sezonunda sergilediği performansla dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Larin, o sezon ligde attığı 19 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.
AVRUPA'DAKİ KARİYER YOLU
Beşiktaş sonrası Avrupa macerasına devam eden Cyle Larin, sırasıyla Club Brugge, Valladolid ve Mallorca formaları giydi. Ancak düzenli olarak sahada kalamayan 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Feyenoord'un yolunu tuttu.