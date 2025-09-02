Cyle Larin Feyenoord'da!

PODCAST CANLI YAYIN

La Liga ekiplerinden Mallorca, Kanadalı golcüsü Cyle Larin’i sezon sonuna kadar Hollanda temsilcisi Feyenoord’a kiraladığını resmen açıkladı. Transfer, iki kulüp tarafından da duyurulurken 30 yaşındaki forvet yeni takımında düzenli forma şansı bulmayı hedefliyor.

Kariyerinde son dönemde istediği çıkışı yakalayamayan Larin, Feyenoord'a transfer olarak yeniden yükselişe geçmeyi amaçlıyor. Kanada Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Larin, Eredivisie'de göstereceği performansla hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde tekrar ön plana çıkmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ HAFIZALARDA

Cyle Larin, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. 2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kanadalı forvet, özellikle 2020-21 sezonunda sergilediği performansla dikkat çekmişti. Siyah-beyazlı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Larin, o sezon ligde attığı 19 golle takımının başarısında kilit rol oynamıştı.

AVRUPA'DAKİ KARİYER YOLU

Beşiktaş sonrası Avrupa macerasına devam eden Cyle Larin, sırasıyla Club Brugge, Valladolid ve Mallorca formaları giydi. Ancak düzenli olarak sahada kalamayan 30 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Feyenoord'un yolunu tuttu.

EREDİVİSİE'DE YENİ SAYFA

Feyenoord, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Cyle Larin'i kadrosuna katarken, Kanadalı futbolcunun Hollanda ekibinde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Özellikle gol yollarındaki etkinliğiyle bilinen Larin, Rotterdam temsilcisinde yeniden adından söz ettirmeye çalışacak.

