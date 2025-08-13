Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi, eleme turunda Nice'i saf dışı bırakan Benfica oldu. Feyenoord'u farklı skorla geçerek adını bu tura yazdıran sarı-lacivertliler, ilk sınavını Kadıköy'de taraftarı önünde verecek. Peki Fenerbahçe - Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta?
FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Benfica maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE İLE BENFİCA MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ