Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi, eleme turunda Nice'i saf dışı bırakan Benfica oldu. Feyenoord'u farklı skorla geçerek adını bu tura yazdıran sarı-lacivertliler, ilk sınavını Kadıköy'de taraftarı önünde verecek. Peki Fenerbahçe - Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta?