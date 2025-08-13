Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaştığı Feyenoord’u Kadıköy’de gol yağmuruna tuttu. İlk maçta deplasmanda geri düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler, rövanşta taraftarının coşkulu desteğiyle sahadan 5-2’lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe’nin yeni rakibi Benfica oldu. Peki Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgileri…

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi, eleme turunda Nice'i saf dışı bırakan Benfica oldu. Feyenoord'u farklı skorla geçerek adını bu tura yazdıran sarı-lacivertliler, ilk sınavını Kadıköy'de taraftarı önünde verecek. Peki Fenerbahçe - Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Fenerbahçe - Benfica maçı saat kaçta?

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Benfica maçı TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.

