PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam Litvanya'ya farklı yenildi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Litvanya’ya 91-70 mağlup oldu. İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan karşılaşmada milliler, güçlü rakibi karşısında etkili olamadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
12 Dev Adam Litvanya'ya farklı yenildi

Karşılaşmaya Berk Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başlayan Türkiye, ilk çeyrekte pota altındaki etkili Litvanya hücumlarına karşılık vermekte zorlandı. İlk periyot 21-12 Litvanya üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın skor katkısına rağmen Litvanya kolay sayılar üretmeye devam etti ve soyunma odasına 52-31 önde girdi.

LİTVANYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Üçüncü periyotta farkı koruyan Litvanya, çeyreği 73-52 önde tamamladı. A Milli Takım, son çeyrekte de farkı kapatmakta zorlandı ve parkeden 91-70 mağlup ayrıldı.

GENÇ MİLLİ TAKIM MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
20-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek genç milliler, Türkiye-Litvanya karşılaşmasını pota arkasından takip ederek A Milli Takım'a moral verdi.

ADEM BONA İLK KEZ A MİLLİ FORMAYLA PARKEDE
NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Adem Bona, A Milli Takım düzeyinde ilk kez forma giydi. Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen 22 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot, Litvanya karşısında 7 sayı ve 5 ribaunt ile oynadı.

A MİLLİ TAKIM'IN HAZIRLIK MAÇLARI DEVAM EDİYOR
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren milliler, organizasyona kadar önemli rakiplerle özel maçlara çıkacak. Takımın hazırlık programı şu şekilde:

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos, Münih)
15 Ağustos Cuma
18.00: Almanya - Türkiye

16 Ağustos Cumartesi
18.00-20.45: Üçüncülük veya final karşılaşması

Diğer Hazırlık Maçları
20 Ağustos Çarşamba
19.30: Litvanya - Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi
20.00: Türkiye - Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Borsa İstanbul
St. Patrick's Athletic FC - Beşiktaş | CANLI
Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşmenin ardından Bakan Fidan açıkladı: Suriye'yi desteklemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Türk Telekom
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Kaptan hakkında adli kontrol
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...