12 Dev Adam Litvanya'ya farklı yenildi

Karşılaşmaya Berk Uğurlu, Onuralp Bitim, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başlayan Türkiye, ilk çeyrekte pota altındaki etkili Litvanya hücumlarına karşılık vermekte zorlandı. İlk periyot 21-12 Litvanya üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın skor katkısına rağmen Litvanya kolay sayılar üretmeye devam etti ve soyunma odasına 52-31 önde girdi.

LİTVANYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

Üçüncü periyotta farkı koruyan Litvanya, çeyreği 73-52 önde tamamladı. A Milli Takım, son çeyrekte de farkı kapatmakta zorlandı ve parkeden 91-70 mağlup ayrıldı.

GENÇ MİLLİ TAKIM MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

20-29 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek genç milliler, Türkiye-Litvanya karşılaşmasını pota arkasından takip ederek A Milli Takım'a moral verdi.

ADEM BONA İLK KEZ A MİLLİ FORMAYLA PARKEDE

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Adem Bona, A Milli Takım düzeyinde ilk kez forma giydi. Alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen 22 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivot, Litvanya karşısında 7 sayı ve 5 ribaunt ile oynadı.

A MİLLİ TAKIM'IN HAZIRLIK MAÇLARI DEVAM EDİYOR

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren milliler, organizasyona kadar önemli rakiplerle özel maçlara çıkacak. Takımın hazırlık programı şu şekilde:

Turkish Airlines DBB Süper Kupa (15-16 Ağustos, Münih)

15 Ağustos Cuma

18.00: Almanya - Türkiye

16 Ağustos Cumartesi

18.00-20.45: Üçüncülük veya final karşılaşması

Diğer Hazırlık Maçları

20 Ağustos Çarşamba

19.30: Litvanya - Türkiye (Vilnius)

23 Ağustos Cumartesi

20.00: Türkiye - Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)