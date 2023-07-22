



ÜÇÜNDEN BİRİ IMZA ATACAK

Fenerbahçe, teknik ekibin de sıcak baktığı Emre Can ve Salih Özcan için ilk görüşmeyi yaptı. Salih Özcan cephesinde sorun olmadığı, Emre Can'ın ise ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak; kulüplerin anlaşmasıyla birlikte oyuncunun ikna edilebileceği belirtildi. Sarı- Lacivertliler, bu iki ismin yanı sıra Hertha Berlin'de görev yapan Suat Serdar'ı da transfer listesinde bulunduruyor. Transferden sorumlu yetkililer, 3 isimden birine yeni sezon öncesi imza attırmak istiyor.