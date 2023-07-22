Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte çok önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe, yine çok ses getirecek takviyeler için düğmeye bastı. Orta saha transferinde rotayı Almanya'ya çeviren Kanarya, Borussia Dortmund'dan Salih Özcan ve Emre Can'ın yanı sıra Hertha Berlin'den Suat Serdar'ın peşine düştü.
ÜÇÜNDEN BİRİ IMZA ATACAK
Fenerbahçe, teknik ekibin de sıcak baktığı Emre Can ve Salih Özcan için ilk görüşmeyi yaptı. Salih Özcan cephesinde sorun olmadığı, Emre Can'ın ise ilk etapta Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı ancak; kulüplerin anlaşmasıyla birlikte oyuncunun ikna edilebileceği belirtildi. Sarı- Lacivertliler, bu iki ismin yanı sıra Hertha Berlin'de görev yapan Suat Serdar'ı da transfer listesinde bulunduruyor. Transferden sorumlu yetkililer, 3 isimden birine yeni sezon öncesi imza attırmak istiyor.
YERLİ STATÜSÜ AVANTAJI
2024'te sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki Emre Can, 2026'ya kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki Salih Özcan ve yine aynı yıla kadar Hertha Berlin ile mukavelesi olan 26 yaşındaki Suat Serdar, Türkiye'ye gelmeleri halinde yerli oyuncu statüsünde forma giyebilecek. Fenerbahçe, TFF'nin yeni kuralı olan mavi kart avantajı sebebiyle bu oyuncuları cazip isimler arasında görüyor.