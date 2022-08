Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas'dan samimi açıklamalar

DOLMABAHÇE'DE FUTBOL ZİRVESİ

Dün İstanbul'da önemli bir futbol zirvesi vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Bakan Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Kasapoğlu ise, "Futbolun yarınları adına ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan altyapı ve güçlü tesis anlayışının taçlanmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Finansal anlamdaki yeni durum ve denk bütçe konusu kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bunların takipçisi, destekçisi olacağız. Amacımız sporun her branşında gelişime katkı sağlamak" dedi.