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    Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas'dan samimi açıklamalar

    Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas, geride kalan sezonu işte bu sözlerle özetledi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Büyülü bir sezondu

    Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, bir youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncunun Alanyaspor forması giydiği dönemde Bordo-Mavili takım ile ilgili anısı ve geldikten sonra yaşadıklarını anlattığı belgesel büyük beğeni topladı. Bakasetas, Trabzonspor'a gelmeden önce neredeyse Fenerbahçe'ye transfer olacağını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Bu sezon büyülü bir sezondu. Karşılaşacağımız en güzel şeydi. Taraftarlar takıma çok yakın ve sıcaktı. Takım da böyle bir futbol oynayıp bu sonuçları getirdi. Eşsiz bir histi" ifadelerini kullandı. Trabzon'da hayatın tam bir futbolcunun istediği gibi olduğunu belirten Bakasetas, "Sakin bir şehir. Tasarlanmış bir futbola ve daha iyisi için yapman gerekenlere odaklanabiliyorsun. Burada her insanın haftaya nasıl başlayacağı takımın gidişatına bağlı, takımın daima başarılı olmasını istiyorlar. Takımdan beklentileri çok fazla ve bütün gönülleriyle onu destekliyorlar" dedi.



    HAMSİK PLANLARI BOZDU
    Yeni sezon öncesi hazırlık kampı boyunca ve Süper Kupa Finali'nde de tüm oyun planını orta sahada Marek Hamsik üzerine kuran teknik direktör Abdullah Avcı, Slovak oyuncunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sıkıntıya girdi. Avcı'nın Dorukhan Toköz'ü orta sahaya çekeceği ve onun yerine de stoperde Stefano Denwil'e görev vereceği ifade edildi.



    İSTANBULSPOR MAÇINA AKIN!
    Trabzonspor taraftarları yarın oynanacak İstanbulspor maçında kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurmak istiyor. Deplasman seyirci yasağının kaldırılmasından sonra İstanbulspor yönetim kurulu da bir karar alarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan maçta doğu tribününün tamamını Trabzonspor taraftarlarına açtı. Bordo-Mavili taraftarların 261 TL'den satışa çıkan bu tribüne ait biletleri tüketmesi bekleniyor.



        FARKLI BİR MAÇ OLACAK
        Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Breidablik maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözer, "Rakibimiz sahasında etkili olan bir takım. Zemin suni çim. Rakibimiz bu sahaya alışık. Bizim için farklı bir maç olacak ama, oyun sistemimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Nacer Chadli ve hasta olan Berkay Özcan kafilede yer almadı. UEFA listesinde adı bulunmayan Mesut Özil, kafileye dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.



        PLAY-OFF'A KALMAK İSTİYORUZ
        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Vaduz'a konuk olacak Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Palut," Rakibe saygı duyarak ve çok iyi mücadele göstererek Konya'ya avantajlı bir skorla dönmeyi planlıyoruz." dedi. Genç hoca, "Biz, iki maçta da iyi bir oyun sergileyip play-off'a kalmak istiyoruz." diye konuştu. Konya'da kart cezalısı Sokol Cikalleshi dışında bir eksik bulunmuyor.



        GUDJUFİ BEŞİKTAŞ'TA
        Beşiktaş, 18 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Besar Gudjufi'nin transferini resmileştirdi. Siyah- Beyazlılar, Besar Gudjufi'yi Makedonya'nın Belasica takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Kara Kartal, Makedon futbolcunun lisansını da dün çıkardı. Gudjufi, sol ve sağ kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.



            KARAVELİ'YE YENİ GÖREV
            Beşiktaş, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün kurulduğunu ve departmanın başına Önder Karaveli'nin getirildiğini açıkladı. Siyah- Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,"Hayata geçirilen Futbol Gelişim Direktörlüğünün Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, göreve getirilen Önder Karaveli'ye çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



            MANİSA. ALİOUNE BA'YI TRANSFER ETTİ
            Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulubü, 32 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Alioune Ba'yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. İmza sonrası konuşan tecrübeli futbolcu, "Adaptasyon sürecini hızla geçip takım için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.



            SEVİLLA'NIN NELSSON ISRARI
            Eksik bölgelerini takviye etmek için büyük çaba harcayan Galatasaray bir yandan da Victor Nelsson için Sevilla ile pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı takımdan Marcao'yu bonuslarla 15 milyon Euro karşılığında transfer eden İspanyol kulübü bu kez de Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmak için büyük bir çaba harcıyor. Hafta başında Galatasaray'a bonuslarla 10 milyon Euro teklif eden Sevilla bu rakamı dün itibariyle 12 milyon Euro'ya çıkardı. Galatasaray yönetimi ise Marcao'nun gidişi sonrası takım için önemi daha da artan Victor Nelsson'u 20 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.



                BERKAN'DAN ŞOK HAREKET
                Berkan Kutlu, Instagram'da Galatasaray yazısını kaldırırken, milli takımdan bir resmini de profil fotosu yaptı. Bu gelişme, "Berkan takımdan ayrılıyor" iddiaları gündeme taşıdı. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre böyle bir ayrılık söz konusu değil. Okan Buruk, Berkan'ın gitmesini istemiyor.



                MORUTAN VEDA ETTİ
                Takımda düşünülmeyen isimlerden biri olan Morutan dün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Önümüzdeki sezon İtalyan kulübü Pisa'da kiralık olarak forma giyecek olan Rumen yıldızın bugün yeni takımına imza atması bekleniyor.



                ÖMER BAYRAM GİRESUN YOLCUSU
                Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oluyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in Buruk'la görüştüğü ve büyük ihtimalle tecrübeli yıldızın Karadeniz ekibine kiralık gideceği öğrenildi.



                    DOLMABAHÇE'DE FUTBOL ZİRVESİ
                    Dün İstanbul'da önemli bir futbol zirvesi vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanları Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Bakan Nebati, futbol kulüplerinin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. Nebati, "Futbol kulüplerimizin her birinin sağlam temeller üzerinde sağlıklı biçimde büyümesini sağlamak için güçlü bir koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Kasapoğlu ise, "Futbolun yarınları adına ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan altyapı ve güçlü tesis anlayışının taçlanmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Finansal anlamdaki yeni durum ve denk bütçe konusu kulüplerin önemli gündemleri. Biz de bunların takipçisi, destekçisi olacağız. Amacımız sporun her branşında gelişime katkı sağlamak" dedi.



                    FENER'İN RAKİBİ SLOVACKO
                    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Temsilcimiz, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın Slovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile Joshua King, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda oynayabilecek.



                    ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TÜRKİYE LİGİ
                    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Slovacko maçı öncesi konuştu. Portekizli hoca, "Farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Burada da büyük takımlar var. 7 haftadır çalışıyoruz ve kendi değerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Portekizli teknik adam, "Gustavo Henrique çok fazla maça çıkmıştı. Luan Peres hazırlık dönemindeydi. Alioski de hazırlık dönemindeydi. Fiziksel anlamdan en ileride olan Gustavo Henrique" dedi. "Bizim öncelikli hedefimiz Türkiye Ligi" diyen Jesus, "Gerçekçi olarak baktığımız zaman herhangi bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmayı kendine hedef koymuyor" ifadelerini kullandı. Transfer hamleleri ile ilgili konuşan Jesus, "Biz zaten bir forvet transferi yaptık: Joao Pedro... Elimizdeki forvetlere güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak" şeklinde konuştu.



                        ALIOSKI SİFTAH YAPTI!
                        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bugün Çekya ekibi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, taktik ağırlıklıydı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro katılmazken, Mert Hakan Yandaş özel program dahilinde bireysel çalışma yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski de yeni takımıyla ilk idmanını gerçekleştirdi. Sırtındaki ağrılar nedeniyle daha önce antrenmanlara çıkmayıp özel program uygulanan Attila Szalai, dün takımla çalıştı.



                        DEMBELE VE PLEA İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
                        Fenerbbahçe golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı... Sarı-Lacivertliler'in gündemine son olarak Lyon forması giyen Moussa Dembele gelmişti. Fransız ekibi yıldız golcüsünü 10 milyon Euro'dan aşağıya bir ücretle satmak istemiyor. F.Bahçe, Fransız ekibiyle yapacağı görüşmede fiyatın düşürülmesini talep edecek. Kanarya, Alassane Plea için de M'Gladbach'tan 10 milyon Euro'luk bonservis talebinde indirim istiyor...



                        ARDA GÜLER'E HÜCUM
                        Arda Güler'in Instagram hesabı 1 günde tam 150 bin kişilik artış göstererek adeta rekor kırdı. İngiliz taraftarlarının da takibe aldığı genç oyuncu şimdiden ünlenmiş durumda. Bazı taraftarlar Arda için, "Futbolu bırakıp sosyal medya işiyle uğraşsa zengin olur" ifadesini kullandı.

                        NWAKAEME İSPANYA'YA GİDİYOR
                        Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Anthony Nwakaeme'ye La Liga ekiplerinden Real Valladolid talip oldu. Karadeniz ekibi ile 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu Nwakaeme, 47 gol ve 73 asist kaydetti.

                        TUĞBERK TANRIVERMİŞ ROMA U18 TAKIMINDA
                        Genç teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma U18 takımının yeni teknik direktörü oldu. Geçen sezon Spezia 19 yaşaltı takımını çalıştıran genç hoca, yeni sezonla birlikte Mourinho'nun ekibinde görev alacak.Tanrıvermiş, daha önce de Roma'nın 15 ve 16 yaş altı takımlarını çalıştırmıştı.

                        BREIDABLIK-BAŞAKŞEHİR
                        Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Kopavogsvöllur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede de forma giyemeyecek. Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

                        VADUZ-KONYASPOR
                        Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

                        ZAJC ADIM ADIM TORİNO'YA
                        İtalyan ekibi Torino, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere... Daha önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan ve 4 milyon Euro'luk teklifte bulunan Torino'nun red cevabı sonrası fiyatı yükselttiği öğrenildi. İtalyanlar'ın 5.2 milyon Euro'ya Sloven yıldızın transferini bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi de 5 milyon Euro ve üzerindeki tekliflere Zajc'ı göndermeye sıcak bakıyor.

                        Erencan Yardımcı Alanyaspor'da kaldı
                        Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen sezon da Alanya ekibinde forma giyen genç oyuncu,"Ö ncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.

                        BANDIRMA'DAN DEMBELE HAMLESİ
                        Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor,25 yaşındaki Fransız forvet Malaly Dembele'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.Santrfor ve hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Dembele kariyerinde daha önce Nancy ve AF Rodez takımlarında forma giydi. Dembele'nin 137 maçta 15 gol, 6 asisti bulunuyor.

                        ADANA, THOMAS BRUNS İLE YOLLARINI AYIRDI
                        Spor Toto 1.Lig ekibi Adanaspor, Hollandalı oyuncusu Thomas Bruns'un takımdan ayrıldığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada,"Futbolcumuz Thomas Bruns ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

                        SÜLEYMAN HURMA GÖREVİ BIRAKABİLİR
                        Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yaptığı açıklamada,"Stadyum tesis ve diğer sosyal alanlar hakkında yaptıkları başvurulardan sonuç alınamaması halinde başkanlığı bırakacağım". ifadelerini kullandı. Kırmızı-Siyahlı ekip geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.

                        GENÇ SPORCULAR POLANYA'DA REKOR KIRDI
                        Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) genç sporcuları bu kez Avrupa'da büyük bir başarıya imza attı. Polanya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda milli sporcular 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.

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