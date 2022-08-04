Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas'dan samimi açıklamalar





ARDA GÜLER'E HÜCUM

Arda Güler'in Instagram hesabı 1 günde tam 150 bin kişilik artış göstererek adeta rekor kırdı. İngiliz taraftarlarının da takibe aldığı genç oyuncu şimdiden ünlenmiş durumda. Bazı taraftarlar Arda için, "Futbolu bırakıp sosyal medya işiyle uğraşsa zengin olur" ifadesini kullandı.



NWAKAEME İSPANYA'YA GİDİYOR

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Anthony Nwakaeme'ye La Liga ekiplerinden Real Valladolid talip oldu. Karadeniz ekibi ile 144 maça çıkan tecrübeli oyuncu Nwakaeme, 47 gol ve 73 asist kaydetti.



TUĞBERK TANRIVERMİŞ ROMA U18 TAKIMINDA

Genç teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Roma U18 takımının yeni teknik direktörü oldu. Geçen sezon Spezia 19 yaşaltı takımını çalıştıran genç hoca, yeni sezonla birlikte Mourinho'nun ekibinde görev alacak.Tanrıvermiş, daha önce de Roma'nın 15 ve 16 yaş altı takımlarını çalıştırmıştı.



BREIDABLIK-BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak. Kopavogsvöllur Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Mesut Özil bu mücadelede de forma giyemeyecek. Bu mücadelenin rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



VADUZ-KONYASPOR

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a konuk olacak. Rheinpark Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



ZAJC ADIM ADIM TORİNO'YA

İtalyan ekibi Torino, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın transferini tamamlamak üzere... Daha önce Fenerbahçe'nin kapısını çalan ve 4 milyon Euro'luk teklifte bulunan Torino'nun red cevabı sonrası fiyatı yükselttiği öğrenildi. İtalyanlar'ın 5.2 milyon Euro'ya Sloven yıldızın transferini bitirmesi bekleniyor. Fenerbahçe Yönetimi de 5 milyon Euro ve üzerindeki tekliflere Zajc'ı göndermeye sıcak bakıyor.



Erencan Yardımcı Alanyaspor'da kaldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen sezon da Alanya ekibinde forma giyen genç oyuncu,"Ö ncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."ifadelerini kullandı.



BANDIRMA'DAN DEMBELE HAMLESİ

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor,25 yaşındaki Fransız forvet Malaly Dembele'yi 2 yıllığına renklerine bağladı.Santrfor ve hücum hattının her iki kanadında da görev yapan Dembele kariyerinde daha önce Nancy ve AF Rodez takımlarında forma giydi. Dembele'nin 137 maçta 15 gol, 6 asisti bulunuyor.



ADANA, THOMAS BRUNS İLE YOLLARINI AYIRDI

Spor Toto 1.Lig ekibi Adanaspor, Hollandalı oyuncusu Thomas Bruns'un takımdan ayrıldığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada,"Futbolcumuz Thomas Bruns ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



SÜLEYMAN HURMA GÖREVİ BIRAKABİLİR

Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yaptığı açıklamada,"Stadyum tesis ve diğer sosyal alanlar hakkında yaptıkları başvurulardan sonuç alınamaması halinde başkanlığı bırakacağım". ifadelerini kullandı. Kırmızı-Siyahlı ekip geçtiğimiz sezon Süper Lig'de iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamıştı.



GENÇ SPORCULAR POLANYA'DA REKOR KIRDI

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) genç sporcuları bu kez Avrupa'da büyük bir başarıya imza attı. Polanya'nın Lodz kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Üniversite Oyunları'nda milli sporcular 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.

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