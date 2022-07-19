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    Önce Dinamo Kiev sonra S.Graz

    Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundak i muhtemel rakibi belli. Sarı-Lacivertliler eğer Dinamo K-i ev’i geçerse Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak.

    Önce Dinamo Kiev sonra S.Graz

    ŞAMPİYONLAR Ligi 3. ön eleme turu kuraları dün İsviçre'nin Nyon şehrinde çekildi. Kura çekiminde Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-Lacivertliler eğer 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i geçmeyi başarırsa, Sturm Graz ile 3. ön eleme turunda kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe bu turu da geçerse, Union-Rangers veya Benfica-Midtjylland / AEK Larnaka eşleşmelerinden birinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, Dinamo Kiev'e elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'nde Çek ekibi Slovacko ile oynayacak.

    BAŞAKŞEHİR'İN DIŞINE GÖRE!
    UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Başakşehir, M.Netanya'yı elemesi durumunda Breidablik- Buducnost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    KONYASPOR'A KOPER&VADUZ
    UEFA Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz olan Konyaspor'un da 3. ön eleme turundaki rakibi dün netleşti. 2. ön eleme turunda Bate Borisov'la karşılaşacak olan Yeşil- Beyazlılar turu geçerse Koper- Vaduz galibiyle eşleşecek.

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