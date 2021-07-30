Filenin Sultanları ABD’yi elinden kaçırdı

MERYEM VE HANDE ETKİLİYDİ

İkinci sette ABD'ye yine engel olamadık. ABD seti 25-20 önde kapattı. Filenin Sultanları, 3. sette kendine geldi. Meryem Boz ve Hande Baladın ile etkili olan Milliler seti 25-17 kazandı.