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    Filenin Sultanları ABD’yi elinden kaçırdı

    Olimpiyatlara Çin zaferi ile başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD’ye tie-break setinde kaybetti... Ay-Yıldızlılar 1 puanla yetindi.

    Filenin Sultanları ABD’yi elinden kaçırdı

    Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i set vermeden geçip ardından İtalya'ya mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya 1 numarası ABD karşısında 2-0 geriden 2-2'lik set sonucunu yakalamasına rağmen karar seti neticesinde rakibine 3-2 yenildi. Milliler büyük yıkım yaşadı.

    İLK SETİ 25-19 KAYBETTİK
    Olimpiyat tarihinde ABD'den ilk kez set alan takım olan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 1 puan da elde etmeyi başardı. Milliler ilk seti 25-19 geride kapattı.

    MERYEM VE HANDE ETKİLİYDİ
    İkinci sette ABD'ye yine engel olamadık. ABD seti 25-20 önde kapattı. Filenin Sultanları, 3. sette kendine geldi. Meryem Boz ve Hande Baladın ile etkili olan Milliler seti 25-17 kazandı.

        SULTANLARI BASİT HATALAR YIKTI
        Dördüncü seti 25-20 kazanan Sultanlar, son seti basit hatalarla 15-12 kaybetti. Milliler bir sonraki maçında Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

        ABD-TÜRKİYE 3-2
        SALON        : Ariake Arena
        HAKEMLER Paulo Turci (Brezilya), Joo-
        Hee Kang (Güney Kore)
        ABD: Washington, Poulter, Bartsch-Hackley,
        Akinradewo, Thompson, Wong-Orantes
        (Robinson, Hill, Drews, Ogbogu)
        TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın,
        Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu,
        Eda Erdem Dündar (Naz Aydemir
        Akyol, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu,
        Şeyma Ercan)
        SETLER: 25-19, 25-20, 17-25, 20-25, 15-12
        SÜRE: 28, 28, 25, 25,19 (125 dakika)

        BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADILAR
        Filenin Sultanları, ABD'ye karşı çok iyi mücadele etti ama sonunu getiremedi. Maçtan sonra oyuncularımız büyük bir üzüntü yaşadı.

        BUSENAZ ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı. 25 yaşındaki milli boksörümüz, son 16 turunda Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yı mağlup ederek son 8'e kalmayı başardı.

        İLGÜN'E COŞKULU KARŞILAMA
        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, Bursa'da Türk bayraklarıyla karşılandı. İlgün, "İnşallah 2024'te altın madalya kazanacağım" dedi.

        GURURUMUZ METE GAZOZ ADINI 3. TURA YAZDIRDI
        Okçulukta milli gururumuz Mete Gazoz, ikinci turda Avustralya'dan Ryan Tyack'i 7-3 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı... Üçüncü tur ve finaller yarın gerçekleştirilecek.

        RİNGDE BUSENAZ KARDEŞLİĞİ
        Geçen müsabakada Fenerbahçe sporcusu Busenaz Çakıroğlu, Trabzonspor sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi destekliyordu. Dün de tam tersi oldu. Busenaz Sürmeneli, Busenaz Çakıroğlu'na destek verdi. Sürmeneli bugün çeyrek final maçına çıkacak.

        ZEVEREV YARI FİNALDE
        Tokyo'da Zverev, Fransız Jeremy Chardy'yi 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Teniste bugün Khachanov- Busta ve Djookovic-Zeverev karşılaşacak.

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