Filenin Sultanları ABD’yi elinden kaçırdı

Tokyo 2020'deki ilk maçında Çin'i set vermeden geçip ardından İtalya'ya mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya 1 numarası ABD karşısında 2-0 geriden 2-2'lik set sonucunu yakalamasına rağmen karar seti neticesinde rakibine 3-2 yenildi. Milliler büyük yıkım yaşadı.
İLK SETİ 25-19 KAYBETTİK
Olimpiyat tarihinde ABD'den ilk kez set alan takım olan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 1 puan da elde etmeyi başardı. Milliler ilk seti 25-19 geride kapattı.
MERYEM VE HANDE ETKİLİYDİ
İkinci sette ABD'ye yine engel olamadık. ABD seti 25-20 önde kapattı. Filenin Sultanları, 3. sette kendine geldi. Meryem Boz ve Hande Baladın ile etkili olan Milliler seti 25-17 kazandı.