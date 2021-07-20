Beşiktaş, Valentin Rosier ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş Valentin Rosier transferinde sona yaklaştı. Rosier'in, Siyah-Beyazlı formayı yeniden giymesi an meselesi... Beşiktaş'ın uzun süren görüşmelerin ardından Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la 4.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştığı öğrenildi.

Beşiktaş formasını giymek için can atan Fransız sağ bekle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Rosier geçen sezon Beşiktaş'ta toplam 37 maçta forma giymiş 3 gol 6 asistlik bir performans göstermişti. 24 yaşındaki Fransız yıldızın cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.