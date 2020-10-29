Trabzonspor Eddie Newton ile ilk 6 haftada aldığı başarısız sonuçlar sonrasında şu an boşta olan Abdullah Avcı ile masaya oturdu ve her konuda anlaşma sağladı. Bordo- Mavililer'in teknik patronu ise dün sürpriz bir çıkış yaparak, "Görevimin başındayım" diye konuştu.