Trabzonspor Eddie Newton ile ilk 6 haftada aldığı başarısız sonuçlar sonrasında şu an boşta olan Abdullah Avcı ile masaya oturdu ve her konuda anlaşma sağladı. Bordo- Mavililer'in teknik patronu ise dün sürpriz bir çıkış yaparak, "Görevimin başındayım" diye konuştu.
KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM
Fırtına'nın hocası Eddie Newton, "Bana tebliğ edilen bir durum yok. Görevimin başındayım ve Kasımpaşa maçını kazanacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.
SORUMLULUĞUMUZU BİLİYORUZ
İngiliz hoca, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: Bu tür durumlara alışığım. Biz işimizi sahaya çıkıp en iyi şekilde yapmaya çalışacağız.
HATALAR MASAYA YATIRILIYOR
Kasımpaşa maçıyla bir dönüşüm yaşayacağız. Bunun için saha içinde vargücümüzle savaşacağız" Bu arada Newton, oyunculara şimdiye kadar yapılan hataları tek tek anlatıyor.