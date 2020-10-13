Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa verdiği röportajda önemli konulara temas etti. Tecrübeli teknik adam, "Bana başkanlığı yakıştıranlar var zaman zaman da soruyorlar. Ama açık ve net olarak belirtmem gerekir ki benim başkan olma gibi bir düşüncem olmadı" dedi.