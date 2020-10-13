Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa verdiği röportajda önemli konulara temas etti. Tecrübeli teknik adam, "Bana başkanlığı yakıştıranlar var zaman zaman da soruyorlar. Ama açık ve net olarak belirtmem gerekir ki benim başkan olma gibi bir düşüncem olmadı" dedi.
Geçen sezon yaşanan sakatlıkları hiçbir takımın yaşamadığını da söyleyen Terim, "2 maç üst üste aynı 11'le sahaya çıkamadım. Elde kalanlarla yeni bir sistem kurdum. Şartlar beni buna zorladı" ifadesini kullandı.
Terim şöyle devam etti: Gönülden geçenle hayata yansıyanlar aynı olmadı. Gerek şanssızlıklar gerek Finansal Fair Play bizi çok zorladı. Gidenin yerine yenisi gelmedi.
MEVCUT SİSTEM HAKEMİ ZORLUYOR
Fatih Terim, "Sistem hakemlerimizi zorluyor. Bir güvensizlik var. Talimatla iş yapıyorlar algısı herkeste oluşuyor" dedi.
KREDİ FAİZİNİ BİLE ÖDEYEMİYORUZ!
Terim, "Deniz bitmiş durumda. Kulüp kredi faizlerini bile ödeyemiyor. Benim açımdan bu durum kabul edilebilir değil" ifadesini kullandı.