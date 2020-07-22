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    • Spor
    • 22.07.2020 Gazete
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    yeni hocasını arıyor! Çimşir’in yerine 4 aday

    ’da ’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar başladı. Bordo-Mavilile’rin gündeminde Şota, , Prosinecki ve var.

    Trabzonspor yeni hocasını arıyor!

    Trabzonspor'un ligin bitimine bir hafta kala teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından arayışları başladı. Sezonu Eddie Newton ile tamamlayacak olan Bordo- Mavililer sonraında sonrasında takımın hocasını seçecek.

    ŞİMDİLİK 4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR
    Ancak yönetimin gündemindeki teknik adamlar listesi ise oldukça kalabalık. Bordo- Mavililer Abdullah Avcı, Şota, Prosinecki ve Tayfun Korkut ile görüşme yapmayı planlıyor.

    YÖNETİM FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTI
    Yönetim içerisinde yapılan değerlendirmeler soncunda 4 teknik adamla da görüşme yapılması konusunda fikir alışverişi yapıldığı kupa finali sonrası kararın verileceği öğrenildi.

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