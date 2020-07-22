Trabzonspor'un ligin bitimine bir hafta kala teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedilmesinin ardından teknik direktör arayışları başladı. Sezonu Eddie Newton ile tamamlayacak olan Bordo- Mavililer sonraında sonrasında takımın hocasını seçecek.

ŞİMDİLİK 4 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Ancak yönetimin gündemindeki teknik adamlar listesi ise oldukça kalabalık. Bordo- Mavililer Abdullah Avcı, Şota, Prosinecki ve Tayfun Korkut ile görüşme yapmayı planlıyor.

YÖNETİM FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPTI

Yönetim içerisinde yapılan değerlendirmeler soncunda 4 teknik adamla da görüşme yapılması konusunda fikir alışverişi yapıldığı kupa finali sonrası kararın verileceği öğrenildi.