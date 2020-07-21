TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef seyircili oynatmak

TFF Başkanı Nihat Özdemir pandemi süreci nedeniyle seyircili oynamadan sezonu tamamlayacaklarını söyledi.

Ana hedeflerinin yeni sezonu seyircili oynatmak olduğunu vurgulayan Özdemir, "Yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Ancak bunun için devletimizin izni de şart" dedi. Seyircili maç için bütün Avrupa'nın hazırlık içinde olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Biz de hazırlık içindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve hükümet ile görüşeceğiz" diye konuştu.

YABANCI İTİRAZI GEREKSİZ

Nihat Özdemir takımların 14 yabancı transfer edebileceğini ifade ederek, "Sahada 8 olacak. Diğer 6'sı kulübede olabilir. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz eder anlamıyorum. Bu sezon bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52" dedi.