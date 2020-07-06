Hatayspor’dan 90’da ‘Süper’ bir adım

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor evinde Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. 90+4. dakikada Soner Örnek'in golüyle gülen Bordo-Beyazlılar, Süper Lig yolunda dev bir adım attı. Hatay eğer pazar günü, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u deplasmanda mağlup ederse Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



ADANA DEMİR'E ALTAY FRENİ

TFF 1. Lig'de son 4 maçını kazanan Adana Demirspor, dün 32. hafta maçında sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı. Demirspor'un 57. dakikadan itibaren Traore'nin atılmasıyla 10 kişi oynadığı maçta gollerini Erkan ve Hasan kaydetti. Altay'ın golleri ise Erhan ve Paixao'dan geldi. Demirspor 3. sıraya geriledi.



ERZURUM 3 PUANI 2 GOLLE ALDI

TFF 1. Lig'in en iddialı takımlarından Erzurumspor deplasmanda Giresun'u 2-0 yendi. Mavi-Beyazlılar böylece puanını 56'ya çıkardı.





KONYASPOR SON NEFESTE

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+4 dakikada Faruk Miya penaltıdan kaydetti.