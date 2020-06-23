Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Skandal karara jet başvuru! Ankaragücü sayılmayan gol için itiraz etti...

    Ankaragücü Lukasik’in önünde attığı sayılmayan gol ile ’in ’a attığı ikinci golün birebir aynı olduğunu gerekçe göstererek ’ye dün itirazını sundu...



    Ankaragücü- Başakşehir     ve G.Saray-Gaziantep maçlarında aynı pozisyonlara farklı kararlar uygulanması ortalığı karıştırdı. Ankaragücü'nün Başakşehir önünde Lukasik ile attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken G.Antepli Twumasi'nin aynı pozisyonda G.Saray'a attığı gol geçerli sayıldı.

    RESMİ BAŞVURUDA BULUNULDU
    Ankaragücü cephesinde verilmeyen gol çok büyük tepkilere yol açarken Başkan Fatih Mert TFF'ye kural hatası yapıldığı gerekçesiyle resmi itirazda bulunduklarını söyledi.



    ANKARAGÜCÜ TEKRAR İSTİYOR
    Başkan Fatih Mert, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü ile aynı" dedi. Başkent ekibi TFF(den maçın tekrar edilmesini talep etti.

    ÇİFTE STANDARDA KARŞIYIZ
    Ligde kritik noktada bulunduklarını ifade eden Başkan Fatih Mert, "Çifte standarda karşıyız. Başakşehir önünde kazanabileceğimiz maçtan yanlış kararla yenik ayrıldık" diye konuştu.



    KAVGANIN NEDENİ ÇİFTE STANDART - İLKER YAĞCIOĞLU
    Türkiye'de kavganın çıkmasının nedeni zaten çifte standarttır. Birbirine çok benzeyen pozisyonda iki farklı hakemin farklı kararlar vermesi Türkiye'de kaosun çıkmasının baş nedenidir. Bir standart olmadığı sürece biz daha çok hakemleri tartışacağız. Verilen kararlar bir takımın aleyhine olunca insanın aklına başka şeyler geliyor.

    BAŞAKŞEHİR'İ KOLLUYORLAR - EVREN TURHAN
    Aynı pozisyonda bir hakem birine gol, diğeri de ofsayt kararı veriyorsa bunun sorgulanması gerekir. Birileri belli ki düğmeye basmış durumda. Başakşehir'in kollandığını düşünüyorum. Hakemler operasyon yapıyor. Bir takım haksız yere puan alırken diğeri mutlu ediliyor. Bu tür yanlış kararlarlarla ligin kaderiyle oynandığı bir gerçek.
    Haberler Spor Skandal karara jet başvuru! Ankaragücü sayılmayan gol için itiraz etti...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri