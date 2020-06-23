Skandal karara jet başvuru! Ankaragücü sayılmayan gol için itiraz etti...

Ankaragücü- Başakşehir ve G.Saray-Gaziantep maçlarında aynı pozisyonlara farklı kararlar uygulanması ortalığı karıştırdı. Ankaragücü'nün Başakşehir önünde Lukasik ile attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken G.Antepli Twumasi'nin aynı pozisyonda G.Saray'a attığı gol geçerli sayıldı.
RESMİ BAŞVURUDA BULUNULDU
Ankaragücü cephesinde verilmeyen gol çok büyük tepkilere yol açarken Başkan Fatih Mert TFF'ye kural hatası yapıldığı gerekçesiyle resmi itirazda bulunduklarını söyledi.
ANKARAGÜCÜ TEKRAR İSTİYOR
Başkan Fatih Mert, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü ile aynı" dedi. Başkent ekibi TFF(den maçın tekrar edilmesini talep etti.
ÇİFTE STANDARDA KARŞIYIZ
Ligde kritik noktada bulunduklarını ifade eden Başkan Fatih Mert, "Çifte standarda karşıyız. Başakşehir önünde kazanabileceğimiz maçtan yanlış kararla yenik ayrıldık" diye konuştu.
KAVGANIN NEDENİ ÇİFTE STANDART - İLKER YAĞCIOĞLU
Türkiye'de kavganın çıkmasının nedeni zaten çifte standarttır. Birbirine çok benzeyen pozisyonda iki farklı hakemin farklı kararlar vermesi Türkiye'de kaosun çıkmasının baş nedenidir. Bir standart olmadığı sürece biz daha çok hakemleri tartışacağız. Verilen kararlar bir takımın aleyhine olunca insanın aklına başka şeyler geliyor.
BAŞAKŞEHİR'İ KOLLUYORLAR - EVREN TURHAN
Aynı pozisyonda bir hakem birine gol, diğeri de ofsayt kararı veriyorsa bunun sorgulanması gerekir. Birileri belli ki düğmeye basmış durumda. Başakşehir'in kollandığını düşünüyorum. Hakemler operasyon yapıyor. Bir takım haksız yere puan alırken diğeri mutlu ediliyor. Bu tür yanlış kararlarlarla ligin kaderiyle oynandığı bir gerçek.