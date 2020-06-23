Skandal karara jet başvuru! Ankaragücü sayılmayan gol için itiraz etti...





KAVGANIN NEDENİ ÇİFTE STANDART - İLKER YAĞCIOĞLU

Türkiye'de kavganın çıkmasının nedeni zaten çifte standarttır. Birbirine çok benzeyen pozisyonda iki farklı hakemin farklı kararlar vermesi Türkiye'de kaosun çıkmasının baş nedenidir. Bir standart olmadığı sürece biz daha çok hakemleri tartışacağız. Verilen kararlar bir takımın aleyhine olunca insanın aklına başka şeyler geliyor.



BAŞAKŞEHİR'İ KOLLUYORLAR - EVREN TURHAN

Aynı pozisyonda bir hakem birine gol, diğeri de ofsayt kararı veriyorsa bunun sorgulanması gerekir. Birileri belli ki düğmeye basmış durumda. Başakşehir'in kollandığını düşünüyorum. Hakemler operasyon yapıyor. Bir takım haksız yere puan alırken diğeri mutlu ediliyor. Bu tür yanlış kararlarlarla ligin kaderiyle oynandığı bir gerçek.



