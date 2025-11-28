PODCAST CANLI YAYIN

3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 3, ulusal seviyede aranan 5 suçlunun Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 8 suçluyu ülkemize getirdik

Yerlikaya operasyonun detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

BİR BİR YAKALAYIP GERİ GETİRECEĞİZ
Kırmızı Bültenle Aradığımız 3, Ulusal Seviyede Aradığımız 5 Suçluyu GÜRCİSTAN'DAN Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.B., A.C.E., Ü.G. ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM Başkanlıklarımız ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle;

"Yağma, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.B. isimli şahıs,

"Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.E. isimli şahıs,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.G. isimli şahıs,

"Resmi Belgede Sahtecilik, Şantaj ve Hırsızlık" suçlarından ulusal seviyede aranan B.S. isimli şahıs,

"Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından ulusal seviyede aranan E.Y. isimli şahıs,

"Resmi Belgede Sahtecilik ve Kasten Yaralama" suçlarından ulusal seviyede aranan M.K. isimli şahıs,

"Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçlarından ulusal seviyede aranan H.M. isimli şahıs,

"Kasten Yaralama, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından ulusal seviyede aranan T.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız."

