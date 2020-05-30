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    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
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    : Gustavo ve müthiş karakterler

    Geçtiğimiz hafta 'nin teknik ekibine katılan , “Takım evde iyi çalışmış. Daha da güçleniyoruz. Gustavo ve ise gerçekten müthiş karakterler” dedi.

    Gustavo ve Jailson müthiş karakterler
    Geçtiğimiz hafta 'nin teknik ekibine katılan ilk kez açıklamalarda bulundu. Evine geri döndüğünü söyleyen Aurelio, "Oyuncular evlerinde iyi çalışmış. Şimdi daha da güçlenmeye çalışıyoruz. Şu anda her şey yolunda" dedi. Fenerbahçe'deyken , milli takımda da Çek maçını unutamadığnı söyleyen ve için çarpıcı sözler söyledi. Aurelio, "İkisi de müthiş karakterler. Kendileriyle nasıl daha fazla katkı sağlayabileceklerini konuşuyoruz. ifadesini kullandı.
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