Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin teknik ekibine katılan Mehmet Aurelio ilk kez açıklamalarda bulundu. Evine geri döndüğünü söyleyen Aurelio, "Oyuncular evlerinde iyi çalışmış. Şimdi daha da güçlenmeye çalışıyoruz. Şu anda her şey yolunda" dedi. Fenerbahçe'deyken Chelsea, milli takımda da Çek maçını unutamadığnı söyleyen Aurelio Gustavo ve Jailson için çarpıcı sözler söyledi. Aurelio, "İkisi de müthiş karakterler. Kendileriyle nasıl daha fazla katkı sağlayabileceklerini konuşuyoruz. ifadesini kullandı.