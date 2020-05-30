Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yönetim, Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman için ciddi bir adım attı. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki gurbetçi oyuncuyu gelecek sezon forvet ve kanat rotasyonunda kullanmayı düşünüyor.
2 MİLYONA SERBEST KALIR!
Yönetimi harekete geçiren şey ise oyuncunun sözleşmesinde "Düsseldorf küme düşerse 2 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin yer alması oldu.
DÜSSELDORF DÜŞME HATTINDA
Kenan Karaman'ın menajeriyle iletişime geçen Fenerli kurmaylar, transfer için ilk adımları da atmış oldu. Düsseldorf ligde 16. Sırada yer alıyor.
26 YAŞINDA 1.89 BOYUNDA
26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Karaman, santrfor mevkisi dışında sol kanat ve forvet arkasında da yer alabiliyor. Gol vuruşları kadar fiziğine göre çabukluğu da ön planda.
SON 5 MAÇTA RAKİP FİLELERİ 5 KEZ SARSTI!
Zatürreye yakalandığı için uzun süre formasından uzak kalan Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga'da 14 lig maçında görev yaptı. Gurbetçi futbolcu son 5 karşılaşmada attığı 5 golle takımına önemli katkı sağladı.
14 maçta 6 gol atan Karaman 1 de asist yaptı. 7 gole direkt katkı yaptı.