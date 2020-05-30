



DÜSSELDORF DÜŞME HATTINDA

Kenan Karaman'ın menajeriyle iletişime geçen Fenerli kurmaylar, transfer için ilk adımları da atmış oldu. Düsseldorf ligde 16. Sırada yer alıyor.



26 YAŞINDA 1.89 BOYUNDA

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Karaman, santrfor mevkisi dışında sol kanat ve forvet arkasında da yer alabiliyor. Gol vuruşları kadar fiziğine göre çabukluğu da ön planda.