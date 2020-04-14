Beşiktaş demek Baba Hakkı demek

İzmir'de oynanan özel bir maçta Karşıyakalı Dündar, Baba Hakkı'ya kasıtlı bir faul yapar, Baba Hakkı kanlar içinde kalır. Biraz sonra aynısını Baba Hakkı, Dündar'a yapar. Hakem "Çık dışarı" deyince Baba Hakkı "Çıkmam" der. O zamanlar kart uygulaması olmadığı için hakem attığı oyuncuya "dışarı çık" derdi Baba Hakkı, haksızlık yapıldığı için çıkmamakta diretir. Maç yarıda kalmak üzeredir. Maçı tribünde izleyen İzmir Valisi, haber yollar ve hakem maçı bırakır. Onun yerine tribünden başka bir hakem gelir ve yarım kalan maçı bitirir.
BEŞİKTAŞ'IN SİMGELERİNDEN
Bir kulüple en çok özdeşleşen futbolcu kimdir denirse, hiç düşünmeden Baba Hakkı derim. O futbolcu, kaptan, yönetici, başkan… akla ne gelirse Beşiktaş için odur. Karizmatik, disiplinli kişiliğiyle sadece takım arkadaşlarının değil herkesin saygı duyduğu hatta çekindiği bir kişiliktir. Beşiktaş tarihinin en önemli futbolcusudur. Şeref (Ahmet Şerafettin) Bey'le birlikte Beşiktaş'ın iki sembolünden birisidir ki o yüzden Beşiktaş demek "Şeref'inle Oynamak, Hakkı'nla Kazanmak" demektir.
G.SARAY'A 29 GOL ATTI
Çanakkale'de şehit olan Binbaşı Mahmut Nedim Bey ve Sıhhiye Reisi Doktor Ömer Paşa ile Bestekar Hacı Arif Bey ahfadından Behire Hanım'ın beş çocuğundan (Nuri, Muhtar, Mediha, Hakkı ve Sacide) birisi olarak 1910'da -bugün Yunanistan sınırları içinde olan- Vodina'da doğdu. Babasını kaybettiğinde 5 yaşındaydı. Beşiktaş'ın Muradiye semtine yerleştiler. Subay olan ağabeyleri gibi o da şehit babalarının izinde gitti ve subay olmak için Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne gönderildi. Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nin 136 numaralı öğrencisi "Vodinalı Hakkı"nın Karagümrük'te iyi futbol oynadığını duyan Şeref Bey, 10. sınıf öğrencisi Hakkı'yı denemek için Belgradski karşısında oynattı. Çok beğenince askeri okuldan çıkış tazminatını ödemek istedi. Ancak Beşiktaş'ın 1500 lirası yoktu. Şeref Bey, 1000 TL'yi Galatasaray Başkanı Ahmet Kara'dan borç aldı ve tazminatı ödedi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta, iki golü Hakkı atınca, Ahmet Kara gözyaşlarını tutamamış ama "Helal olsun" demiştir. Beşiktaş tarihinde Galatasaray'a en fazla gol atan futbolcu 29 golle Baba Hakkı olmuştur.
439 MAÇTA 382 GOL
Vodinalı Hakkı, 1931-1948 arasında, Ankara'daki askerlik görevi hariç, Beşiktaş'ta oynadı. Önce Hakkı Kaptan oldu, sonra da Baba Hakkı…. Ünlü siyahbeyaz renkli kazağıyla sahaya çıkardı. Sağ iç oynuyordu yani orta sahanın sağında ama aynı zamanda golcüydü de. Beşiktaş'ta 439 kez forma giydi, 382 gol attı. Çok sağlam, sert ama teknik, iyi şut atan bir futbolcuydu.
ÖMÜR BOYU ONURSAL BAŞKAN
Futbolu bırakınca Beşiktaş Teknik Direktörü oldu, iki sezon takımı çalıştırdı. 1951'de hoca olarak da eşofmanı çıkardı. Futbol oynarken Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş ve avukat olmuştu. Artık Avukat Hakkı olarak da anılmaya başlamıştı. Bahçekapı'da yazıhanesi varken Beşiktaş'ta yöneticilik yapmaya başladı. Üç dönem de Başkan oldu. En son olarak Beşiktaş'ın ömür boyu onursal başkanı seçildi. Baba Hakkı'nın tarihe geçmiş davranışları, anektodları vardır. Bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş 4-1 galipken, Baba Hakkı bir gol daha atmak için ceza sahasına girince efsane kaleci Cihat Arman "Yeter artık Hakkı Ağabey atma" deyince, şut atmadı ve topla geri döndü. Hakem şaşırdı "Neden vurmadın" deyince "Karışma o benim bileceğim iş" cevabını verdi.
1989'DA HAYATA VEDA ETTİ
Sol açık Şükrü Gülesin arka arkaya kornerden üç gol atınca. Baba Hakkı, Şükrü'yü yanına çağırır. Şükrü, kaptandan takdir alacağını sanarak koşarak gider. Aralarında şu diyalog geçer: -Buyur Kaptan… -Ne demek buyur be! -Ne oldu kaptan? - Ne demek ne oldu, neden bana pas vermiyorsun? - Ama gol oluyor kaptan! -Ben gol mol anlamam, ben burada bekliyorum sen direkt kaleye vuruyorsun! Baba Hakkı 16 Nisan 1989'da hayata veda ederken, Beşiktaş'a onun hakkıyla kazanmak düsturu miras kaldı.
EFSANELER-15 / TAYFUN ER
BEŞİKTAŞ'IN SİMGELERİNDEN
Bir kulüple en çok özdeşleşen futbolcu kimdir denirse, hiç düşünmeden Baba Hakkı derim. O futbolcu, kaptan, yönetici, başkan… akla ne gelirse Beşiktaş için odur. Karizmatik, disiplinli kişiliğiyle sadece takım arkadaşlarının değil herkesin saygı duyduğu hatta çekindiği bir kişiliktir. Beşiktaş tarihinin en önemli futbolcusudur. Şeref (Ahmet Şerafettin) Bey'le birlikte Beşiktaş'ın iki sembolünden birisidir ki o yüzden Beşiktaş demek "Şeref'inle Oynamak, Hakkı'nla Kazanmak" demektir.
G.SARAY'A 29 GOL ATTI
Çanakkale'de şehit olan Binbaşı Mahmut Nedim Bey ve Sıhhiye Reisi Doktor Ömer Paşa ile Bestekar Hacı Arif Bey ahfadından Behire Hanım'ın beş çocuğundan (Nuri, Muhtar, Mediha, Hakkı ve Sacide) birisi olarak 1910'da -bugün Yunanistan sınırları içinde olan- Vodina'da doğdu. Babasını kaybettiğinde 5 yaşındaydı. Beşiktaş'ın Muradiye semtine yerleştiler. Subay olan ağabeyleri gibi o da şehit babalarının izinde gitti ve subay olmak için Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne gönderildi. Halıcıoğlu Askeri Lisesi'nin 136 numaralı öğrencisi "Vodinalı Hakkı"nın Karagümrük'te iyi futbol oynadığını duyan Şeref Bey, 10. sınıf öğrencisi Hakkı'yı denemek için Belgradski karşısında oynattı. Çok beğenince askeri okuldan çıkış tazminatını ödemek istedi. Ancak Beşiktaş'ın 1500 lirası yoktu. Şeref Bey, 1000 TL'yi Galatasaray Başkanı Ahmet Kara'dan borç aldı ve tazminatı ödedi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yendiği maçta, iki golü Hakkı atınca, Ahmet Kara gözyaşlarını tutamamış ama "Helal olsun" demiştir. Beşiktaş tarihinde Galatasaray'a en fazla gol atan futbolcu 29 golle Baba Hakkı olmuştur.
439 MAÇTA 382 GOL
Vodinalı Hakkı, 1931-1948 arasında, Ankara'daki askerlik görevi hariç, Beşiktaş'ta oynadı. Önce Hakkı Kaptan oldu, sonra da Baba Hakkı…. Ünlü siyahbeyaz renkli kazağıyla sahaya çıkardı. Sağ iç oynuyordu yani orta sahanın sağında ama aynı zamanda golcüydü de. Beşiktaş'ta 439 kez forma giydi, 382 gol attı. Çok sağlam, sert ama teknik, iyi şut atan bir futbolcuydu.
ÖMÜR BOYU ONURSAL BAŞKAN
Futbolu bırakınca Beşiktaş Teknik Direktörü oldu, iki sezon takımı çalıştırdı. 1951'de hoca olarak da eşofmanı çıkardı. Futbol oynarken Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş ve avukat olmuştu. Artık Avukat Hakkı olarak da anılmaya başlamıştı. Bahçekapı'da yazıhanesi varken Beşiktaş'ta yöneticilik yapmaya başladı. Üç dönem de Başkan oldu. En son olarak Beşiktaş'ın ömür boyu onursal başkanı seçildi. Baba Hakkı'nın tarihe geçmiş davranışları, anektodları vardır. Bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş 4-1 galipken, Baba Hakkı bir gol daha atmak için ceza sahasına girince efsane kaleci Cihat Arman "Yeter artık Hakkı Ağabey atma" deyince, şut atmadı ve topla geri döndü. Hakem şaşırdı "Neden vurmadın" deyince "Karışma o benim bileceğim iş" cevabını verdi.
1989'DA HAYATA VEDA ETTİ
Sol açık Şükrü Gülesin arka arkaya kornerden üç gol atınca. Baba Hakkı, Şükrü'yü yanına çağırır. Şükrü, kaptandan takdir alacağını sanarak koşarak gider. Aralarında şu diyalog geçer: -Buyur Kaptan… -Ne demek buyur be! -Ne oldu kaptan? - Ne demek ne oldu, neden bana pas vermiyorsun? - Ama gol oluyor kaptan! -Ben gol mol anlamam, ben burada bekliyorum sen direkt kaleye vuruyorsun! Baba Hakkı 16 Nisan 1989'da hayata veda ederken, Beşiktaş'a onun hakkıyla kazanmak düsturu miras kaldı.
EFSANELER-15 / TAYFUN ER