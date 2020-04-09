Haaland’dan Sörloth’a: Fantastik işler yapıyor

Dortmund forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'dan vatandaşı Sörloth'a övgüler. Genç yıldız, "Sörloth Trabzon için önemli bir parça haline geldi. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor" dedi.
Dortmundforması giyen Norveçli golcü Erling Haaland'dan vatandaşı Sörloth'a övgüler. Genç yıldız, "Sörloth Trabzon için önemli bir parça haline geldi. Bu sezon Türkiye'de gerçekten fantastik işler yapıyor" dedi.
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