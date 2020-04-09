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    • Spor
    • 09.04.2020 Gazete
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    Haaland’dan Sörloth’a: Fantastik işler yapıyor

    Dortmund forması giyen Norveçli golcü 'dan vatandaşı Sörloth'a övgüler. yıldız, "Sörloth için önemli bir parça haline geldi. Bu sezon 'de gerçekten fantastik işler yapıyor" dedi.

    Haaland’dan Sörloth’a: Fantastik işler yapıyor
    Dortmund forması giyen Norveçli golcü 'dan vatandaşı Sörloth'a övgüler. yıldız, "Sörloth için önemli bir parça haline geldi. Bu sezon 'de gerçekten fantastik işler yapıyor" dedi.

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