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    • Spor
    • 07.04.2020 Gazete
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    'in aklı oyuncularında! "Sakın kilo almayın programı aksatmayın"

    Terim'in karantinadayken bile aklı oyuncularında. Tecrübeli teknik adam futbolculara “Fit kalmaya özen gösterin. Çalışmayı aksatmayın” uyarısında bulundu.

    Sakın kilo almayın programı aksatmayın
    Galatasaray Teknik Direktörü , coronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılmış sonrasında ise taburcu olmuştu. Evde karantinada olan tecrübeli teknik adam zaman zaman oyuncularıyla görüntülü olarak görüşüyor.



    Sarı-Kırmızılılar'ın patronu Fatih Terim'in son görüşmesinde oyuncularından istekleri oldu… Tecrübeli hocanın, "Sakın bu süreçte kilo almayın. Evdeki çalışma programınızı aksatmayın. Ligin başlamasına uzun bir süre olabilir ama sanki yarın başlayacakmış gibi çalışalım" dediği öğrenildi.

    TERİM'İN YANINDA STAJ YAPACAK
    Sezon sonu sözleşmesi erecek olan ve jubile yapacağını açıklayan Selçuk İnan teknik heyette görev yapacak. Terim'den hocalık dersi alacak.

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