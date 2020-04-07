Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, coronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hastaneye kaldırılmış sonrasında ise taburcu olmuştu. Evde karantinada olan tecrübeli teknik adam zaman zaman oyuncularıyla görüntülü olarak görüşüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın patronu Fatih Terim'in son görüşmesinde oyuncularından istekleri oldu… Tecrübeli hocanın, "Sakın bu süreçte kilo almayın. Evdeki çalışma programınızı aksatmayın. Ligin başlamasına uzun bir süre olabilir ama sanki yarın başlayacakmış gibi çalışalım" dediği öğrenildi.
TERİM'İN YANINDA STAJ YAPACAK
Sezon sonu sözleşmesi erecek olan ve jubile yapacağını açıklayan Selçuk İnan teknik heyette görev yapacak. Terim'den hocalık dersi alacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın patronu Fatih Terim'in son görüşmesinde oyuncularından istekleri oldu… Tecrübeli hocanın, "Sakın bu süreçte kilo almayın. Evdeki çalışma programınızı aksatmayın. Ligin başlamasına uzun bir süre olabilir ama sanki yarın başlayacakmış gibi çalışalım" dediği öğrenildi.
TERİM'İN YANINDA STAJ YAPACAK
Sezon sonu sözleşmesi erecek olan ve jubile yapacağını açıklayan Selçuk İnan teknik heyette görev yapacak. Terim'den hocalık dersi alacak.
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