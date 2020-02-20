Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve sağ bek Junior Caiçara, Sporting Lizbon maçı öncesi Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Buruk, "Bizim ve Türkiye için önemli bir karşılaşma. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak" ifadesini kullandı.
FENERBAHÇE BEKO R.MADRİD'İ AĞIRLIYOR
Euroleague'in 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Euroleague'de geride kalan 24 haftada aldığı 11 galibiyetle Fenerbahçe 9. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 18 galibiyetle 2. sırada.
DİŞİ KANARYA EVİNDE ÇOK RAHAT KAZANDI
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi BLMA'yı 74-58 yendi. Grubunu ilk sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Sarı-Lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe'de 30 sayı atan Zandalasini en skorer isim oldu.
DENİZLİSPOR UYGUN İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi... Yeşil-Siyahlılar Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Bülent Uygun ile dolduruyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Özdilek ile anlaştıklarını ancak görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
SİNAN GÜMÜŞ ANTALYA'DA PARILDIYOR!
Ocak transfer döneminde Genoa'dan Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş performansıyla göz dolduruyor... Tecrübeli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol attı. 26 yaşındaki futbolcu Malatyaspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak.
FENERBAHÇE BEKO R.MADRİD'İ AĞIRLIYOR
Euroleague'in 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak. Euroleague'de geride kalan 24 haftada aldığı 11 galibiyetle Fenerbahçe 9. sırada bulunuyor. Real Madrid ise 18 galibiyetle 2. sırada.
DİŞİ KANARYA EVİNDE ÇOK RAHAT KAZANDI
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 13. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi BLMA'yı 74-58 yendi. Grubunu ilk sırada bitirmeyi daha önce garantileyen Sarı-Lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe'de 30 sayı atan Zandalasini en skorer isim oldu.
DENİZLİSPOR UYGUN İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi... Yeşil-Siyahlılar Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük koltuğunu Bülent Uygun ile dolduruyor. Denizlispor Başkanı Ali Çetin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Özdilek ile anlaştıklarını ancak görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.
SİNAN GÜMÜŞ ANTALYA'DA PARILDIYOR!
Ocak transfer döneminde Genoa'dan Antalyaspor'a transfer olan Sinan Gümüş performansıyla göz dolduruyor... Tecrübeli futbolcu çıktığı 4 maçta 3 gol attı. 26 yaşındaki futbolcu Malatyaspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak.
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