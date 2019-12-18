Kartal Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün 24 Erzincanspor'un konuğu olacak. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. İlk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş adını Son 16 Turu'na yazdırmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Kartal'ı Erzincan'da karşılayan taraftarlar futbolculara çiçek verirken sevgi gösterisinde bulundu.
BEŞİKTAŞ'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
Kartal'ı Erzincan'da karşılayan taraftarlar futbolculara çiçek verirken sevgi gösterisinde bulundu.
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