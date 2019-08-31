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'de için son hamle! İmza an meselesi...

L’Equipe gazetesi “Nantes’dan Rongier’in i gerçekleşirse Marsilya, ’yu ’ye satacak” açıklamasını yaptı. Müjdeli haber bugün gelebilir.

Gustavo için son hamle
Yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'nin transferdeki hareketliliği tüm hızıyla devam ediyonr.

MUTLU SON ÇOK YAKIN
Dün Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katarak golcü rotasyonunu tamamlayan Fenerbahçe ön libero transferine çok yaklaştı.



FENER TEKLİFİ ARTIRDI
Fransız L'equipe gazetesi Marsilya'nın Fenerbahçe'nin 6 milyon Euro'luk teklifini reddettiğini ancak bunun üzerine Sarı-Lacivertli kulübün Marsilya'nın talebine yaklaştığı ifade edildi. Haberde Marsilya'nın Nantes'da forma giyen Rongier'in transfer edilmesi durumunda Gustavo'nun Fenerbahçe'ye satışına izin verileceği kaydedildi. Rongier de "Marsilya'dan resmi teklif aldım" açıklamasını yaptı.



YILLIK MAAŞI BONUSLARLA 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Gustavo ile kesin olarak anlaştı. Brezilyalı yıldız imza atarsa bonus ve maç başılarla birlikte Sarı-Lacivertli kulüpten senede 4 milyon Euro kazanacak.

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