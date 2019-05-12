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kaçtı yakaladı

Alt sıraları ilgilendiren maçta Göz-Göz, 3 kez geriye düştü ancak 1 puanı kurtardı.

Sivasspor kaçtı Göztepe yakaladı
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Göztepe sahasında Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla alt sıralardan kurtulamayan Göztepe puanını 34'e yükseltti ve sahasında iki kritik puan bıraktı. ise bu sonuçla 38 puana çıkarak son iki haftaya girilirken derin bir nefes aldı.

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