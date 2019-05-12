Sivasspor kaçtı Göztepe yakaladı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesinde Göztepe sahasında Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla alt sıralardan kurtulamayan Göztepe puanını 34'e yükseltti ve sahasında iki kritik puan bıraktı. Sivasspor ise bu sonuçla 38 puana çıkarak son iki haftaya girilirken derin bir nefes aldı.
- Spor
- 12.05.2019
- Gazete
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