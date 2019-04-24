İzlediğim en kötü Fenerbahçe

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün organizasyonuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen "23 Nisan Şenliği"ne başkan Ali Koç da katıldı. Ali Koç takımla ilgili soruları da yanıtladı.
FUTBOLCULARLA DERTLEŞTİM...
Başkan Koç, "7 yaşından beri maçlara gidiyorum, 45 yıldır. Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki futbolu ilk defa görüyorum. Samandıra'ya gitme sebebim ise futbolcularla dertleşmek, inandığımı söylemekti" dedi.
BÖYLE TARİHE GEÇMEMELİYİZ!
Başkan Koç şöyle devam etti: Kalan 5 maçta en iyisini yapmalarını, ellerinden geleni vermelerini, sezonu en iyi şekilde kapatmalarını söyledik. En kötü Fenerbahçe olarak tarihe geçilmemesini istedim.
KİMSEYE ÜLTİMATOM VERMEDİM
Orada Ersun hoca ile de konuştum. Dertleştik. Gazetelerde yazıldığı gibi 'ültimatom' vermek yok. Benim tarzım da değil. Hepimizin amacı son 5 haftayı en iyi şekilde geçirmektir.
FUTBOLCULARLA DERTLEŞTİM...
Başkan Koç, "7 yaşından beri maçlara gidiyorum, 45 yıldır. Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki futbolu ilk defa görüyorum. Samandıra'ya gitme sebebim ise futbolcularla dertleşmek, inandığımı söylemekti" dedi.
BÖYLE TARİHE GEÇMEMELİYİZ!
Başkan Koç şöyle devam etti: Kalan 5 maçta en iyisini yapmalarını, ellerinden geleni vermelerini, sezonu en iyi şekilde kapatmalarını söyledik. En kötü Fenerbahçe olarak tarihe geçilmemesini istedim.
KİMSEYE ÜLTİMATOM VERMEDİM
Orada Ersun hoca ile de konuştum. Dertleştik. Gazetelerde yazıldığı gibi 'ültimatom' vermek yok. Benim tarzım da değil. Hepimizin amacı son 5 haftayı en iyi şekilde geçirmektir.
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