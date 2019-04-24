İzlediğim en kötü Fenerbahçe

Çocuk ve Gençlik Kulübünün organizasyonuylavenedeniyledüzenlenenbaşkanda katıldı.takımla ilgili soruları da yanıtladı., "yaşından beri maçlaragidiyorum,yıldır.maçınınikinci yarısındaki futboluilk defa görüyorum.gitmesebebim ise futbolcularladertleşmek, inandığımısöylemekti" dedi.şöyle devam etti:Kalanmaçta en iyisiniyapmalarını, ellerindengeleni vermelerini,sezonu en iyi şekildekapatmalarını söyledik.En kötüolarak tarihegeçilmemesini istedim.hoca ile de konuştum.Dertleştik. Gazetelerdeyazıldığı gibivermekyok. Benim tarzımda değil. Hepimizinamacı sonhaftayıen iyi şekilde geçirmektir.