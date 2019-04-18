Fenerbahçe’de kırmızı alarm

Sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşayan ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'ye yeni bir şok...
KISMİ YIRTIK VAR
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlanan Victor Moses'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Nijeryalı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Trabzonspor maçını da büyük bir ihtimalle kaçıracak.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Fenerbahçe'de Alanya maçı öncesi Moses sakat. Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Soldado ise cezalı. Eksikler can sıkyor.
AYEW'İ ÖZEL HAZIRLIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eksikler nedeniyle Alanyaspor maçında forvet hattına Ayew'i özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyla özel bir görüşme yaptı
KISMİ YIRTIK VAR
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlanan Victor Moses'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Nijeryalı futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncu Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Trabzonspor maçını da büyük bir ihtimalle kaçıracak.
EKSİKLER CAN SIKIYOR
Fenerbahçe'de Alanya maçı öncesi Moses sakat. Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Soldado ise cezalı. Eksikler can sıkyor.
AYEW'İ ÖZEL HAZIRLIYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eksikler nedeniyle Alanyaspor maçında forvet hattına Ayew'i özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yıldız oyuncuyla özel bir görüşme yaptı
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