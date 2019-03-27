Galatasaray'da mevcut tüzüğün mimarı olan hukuk profesörü Mehmet Helvacı'dan flaş açıklamalar geldi... Başkan Mustafa Cengiz'in hukuki yollara müracaat edeceğini söylemesini değerlendiren Helvacı, "1 ay içinde ibrasızlık kararının durdurulması yönünde bir karar alabilirse, o zaman herhangi bir kayyum tehlikesi olmaz. Ancak bir durdurma kararı alamazsa işler karışabilir" diye konuştu.
ORGANLAR YÖNETİYOR
Helvacı, "Mevcut yönetim, seçimin yapması için yetkilendirilebilir. Ancak burada mahkeme, kendi atayacağı birisini de seçimi yapmakla görevlendirebilir" diyerek kulübe kayyum atanabileceğini ifade etti. Prof. Mehmet Helvacı, "Taraftar başka, genel kurul başka şey söylüyor. Taraftarı bu işe angaje etmek doğru değil. Galatasaray Kulübü, organları tarafından yönetilmektedir" ifadesini kullandı.
BEN OLSAM SEÇİME GİDERDİM
Helvacı, "Ben başkanın yerinde olsam, mahkemeden durdurma kararı alsam da seçime giderim" dedi.
BU PUSUYA KARŞI SİZİNLE BERABERİM!
AK Parti eski milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, Galatasaraylı taraftarların attığı mesajlara yanıt verdi. Kuzu, "Değerli Galatasaray taraftarı; mesajlarınızı okuyorum. Hayatım boyunca her türlü darbe ve statüko girişimine karşı çıkmış ve bedel ödemiş bir anayasa hukukçusuyum. Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kurulan bu pusuya karşı bende sizinle beraberim" dedi.
ORGANLAR YÖNETİYOR
Helvacı, "Mevcut yönetim, seçimin yapması için yetkilendirilebilir. Ancak burada mahkeme, kendi atayacağı birisini de seçimi yapmakla görevlendirebilir" diyerek kulübe kayyum atanabileceğini ifade etti. Prof. Mehmet Helvacı, "Taraftar başka, genel kurul başka şey söylüyor. Taraftarı bu işe angaje etmek doğru değil. Galatasaray Kulübü, organları tarafından yönetilmektedir" ifadesini kullandı.
BEN OLSAM SEÇİME GİDERDİM
Helvacı, "Ben başkanın yerinde olsam, mahkemeden durdurma kararı alsam da seçime giderim" dedi.
BU PUSUYA KARŞI SİZİNLE BERABERİM!
AK Parti eski milletvekili ve anayasa profesörü Burhan Kuzu, Galatasaraylı taraftarların attığı mesajlara yanıt verdi. Kuzu, "Değerli Galatasaray taraftarı; mesajlarınızı okuyorum. Hayatım boyunca her türlü darbe ve statüko girişimine karşı çıkmış ve bedel ödemiş bir anayasa hukukçusuyum. Galatasaray'a şampiyonluk yolunda kurulan bu pusuya karşı bende sizinle beraberim" dedi.
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