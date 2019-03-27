Aslan’ın nefesi yetmedi

GALATASARAY Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-2 kaybetti ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Trentino Itas, İstanbul'daki müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.
İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ
Dünkü maça taraftarının da desteğiyle iyi başlayan Cimbom ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette Duff ile üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılı takım, bu seti de 25-21 kazanarak skoru 2-0'a taşıdı. Galatasaray, 2-0 önde götürdüğü maçta üçüncü sette rakibine karşılık vermekte zorlandı. İtalyan ekibi Kovacevic ve Van Garderen'in etkili oyunlarıyla 3. seti 25-16 kazandı ve durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Müsabakanın dördüncü setine de etkili mücadelesini taşıyan Trentino Itas, oyun disiplininden kopan Galatasaray karşısında 13-3 öne geçti. İtalyan ekibi bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Trentino Itas, müsabakanın son setini de 15-5 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı ve CEV Kupası'nı kazanan taraf oldu.
İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ
Dünkü maça taraftarının da desteğiyle iyi başlayan Cimbom ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette Duff ile üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılı takım, bu seti de 25-21 kazanarak skoru 2-0'a taşıdı. Galatasaray, 2-0 önde götürdüğü maçta üçüncü sette rakibine karşılık vermekte zorlandı. İtalyan ekibi Kovacevic ve Van Garderen'in etkili oyunlarıyla 3. seti 25-16 kazandı ve durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Müsabakanın dördüncü setine de etkili mücadelesini taşıyan Trentino Itas, oyun disiplininden kopan Galatasaray karşısında 13-3 öne geçti. İtalyan ekibi bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Trentino Itas, müsabakanın son setini de 15-5 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı ve CEV Kupası'nı kazanan taraf oldu.
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