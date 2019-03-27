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Aslan’ın nefesi yetmedi

, finalinin rövanşında karısşında öne geçmesine rağmen mağlup oldu ve kupayı kaybetti.

Aslan’ın nefesi yetmedi
GALATASARAY Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında temsilcisi 'a kaybetti ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Sahasındaki ilk maçı 3-0 kazanan Trentino Itas, İstanbul'daki müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ
Dünkü maça taraftarının da desteğiyle iyi başlayan Cimbom ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette Duff ile üst üste sayılar bulan sarı-kırmızılı takım, bu seti de 25-21 kazanarak skoru 'a taşıdı. , 2-0 önde götürdüğü maçta üçüncü sette rakibine karşılık vermekte zorlandı. İtalyan ekibi Kovacevic ve Van Garderen'in etkili oyunlarıyla 3. seti 25-16 kazandı ve durumu 2-1'e getirmeyi başardı. Müsabakanın dördüncü setine de etkili mücadelesini taşıyan Trentino Itas, oyun disiplininden kopan Galatasaray karşısında 13-3 öne geçti. İtalyan ekibi bu seti de 25-16 kazanarak durumu 2-2 yaptı. Trentino Itas, müsabakanın son setini de 15-5 alarak salondan 3-2 galip ayrıldı ve CEV Kupası'nı kazanan taraf oldu.

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