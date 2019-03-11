Trabzonspor Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek 3.'lük şansını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi. Bordo-Mavililer getirilen transfer yasağı, sakatlıklar ve maddi sorunlarla boğuşmasına rağmen asla yılmadı. Tüm bunlara Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Kucka'nın ayrılması da eklenince daha da güç kaybına uğrayan Trabzonspor özellikle alt yapıdan yetişen genç oyuncuların gösterdiği başarılı performansla üst sıralarda yer bulmayı başardı.
5 YIL SONRA
Akhisar'ı yenerek ligde 4.'lük şansını artıran Bordo- Mavililer 25. haftalar itibarıyla 5 yıl sonra puan cetvelinde ilk kez ilk 4'te yer bulmayı başardı
5 YIL SONRA
Akhisar'ı yenerek ligde 4.'lük şansını artıran Bordo- Mavililer 25. haftalar itibarıyla 5 yıl sonra puan cetvelinde ilk kez ilk 4'te yer bulmayı başardı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.