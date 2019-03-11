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küllerinden doğdu

Bu sezon yasağı, sakatlıklar ve maddi sorunlarla boğuşan ; Burak, Onur ve gibi yıldızlarla da yollarını ayırdı. Buna rağmen yılmayan Bordo-Mavili takım ligde 3.’lük hesepları yapıyor.

Fırtına küllerinden doğdu
Trabzonspor Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek 3.'lük şansını sonuna kadar kovalayacağını gösterdi. Bordo-Mavililer getirilen yasağı, sakatlıklar ve maddi sorunlarla boğuşmasına rağmen asla yılmadı. Tüm bunlara Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve 'nın ayrılması da eklenince daha da güç kaybına uğrayan özellikle alt yapıdan yetişen genç oyuncuların gösterdiği başarılı performansla üst sıralarda yer bulmayı başardı.

5 YIL SONRA
Akhisar'ı yenerek ligde 4.'lük şansını artıran Bordo- Mavililer 25. haftalar itibarıyla 5 yıl sonra puan cetvelinde ilk kez ilk 4'te yer bulmayı başardı

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