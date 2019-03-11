Nefesleri kesen maçta zafer Kartal'ın... Sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, Konyaspor'u son dakika golüyle yenerek moral buldu: 3-2. 14. dakikada Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla golü attı: 1-0. 20. dakikada Ömer Ali topu ağlara yolladı ve Konyaspor 1-1'i buldu.
SERKAN KALEDE DEVLEŞTİ
34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz yaklaşık 25 metreden harika bir frikik golüne imza attı: 2-1. 53. dakikada soldan Lens vurdu, Serkan kurtardı. 58'de- Adriano boş pozisyonda Burak'a pas vermek yerine kendi vurunca Serkan golü önledi.
ALİ TURAN'DAN BÜYÜK HATA
61'de Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu direkten döndü. 75'de Fofana harika bir aşırma vuruşla golü attı: 2-2. 90+4'te sahneye Kagawa çıktı... Ali Turan'ın hatasıyla pozisyona giren Japon yıldız yerden çok sert vurdu: 3-2.
SHİNJİ KAGAWA'NIN VURDUĞU GOL OLUYOR!
Son dakikada attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren Shinji Kagawa hedefi yine 12'den vurdu... Daha önce Antalya filelerini de 2 kez havalandıran Japon yıldızın Beşiktaş formasıyla kaleyi bulan 3 şutu da gol oldu. Maçtan sonra konuşan Kagawa, "Çok mutluyum, burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi. Yıldız futbolcu, "En önemlisi takımın 3 puan almış olması. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçta gol atmak isterim. Milli aradan önce bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmamız lazım" diye konuştu.
SERKAN KALEDE DEVLEŞTİ
34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz yaklaşık 25 metreden harika bir frikik golüne imza attı: 2-1. 53. dakikada soldan Lens vurdu, Serkan kurtardı. 58'de- Adriano boş pozisyonda Burak'a pas vermek yerine kendi vurunca Serkan golü önledi.
ALİ TURAN'DAN BÜYÜK HATA
61'de Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu direkten döndü. 75'de Fofana harika bir aşırma vuruşla golü attı: 2-2. 90+4'te sahneye Kagawa çıktı... Ali Turan'ın hatasıyla pozisyona giren Japon yıldız yerden çok sert vurdu: 3-2.
SHİNJİ KAGAWA'NIN VURDUĞU GOL OLUYOR!
Son dakikada attığı golle Beşiktaş'a üç puanı getiren Shinji Kagawa hedefi yine 12'den vurdu... Daha önce Antalya filelerini de 2 kez havalandıran Japon yıldızın Beşiktaş formasıyla kaleyi bulan 3 şutu da gol oldu. Maçtan sonra konuşan Kagawa, "Çok mutluyum, burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi. Yıldız futbolcu, "En önemlisi takımın 3 puan almış olması. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçta gol atmak isterim. Milli aradan önce bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmamız lazım" diye konuştu.
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