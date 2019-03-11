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Bir Japon mucizesi:

14'te Adem Ljajic ile öne geçen Siyah-Beyazlı takıma 6 dakika sonra Şahiner yanıt verdi... 34'te Burak skoru 2-1'e getirdi. Çok gol kaçıran 'ı 75'te Fofana şok etti. Ancak 90+4'te galibiyeti getirdi.

Bir Japon mucizesi
Nefesleri kesen maçta zafer Kartal'ın... Sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş, Konyaspor'u son dakika golüyle yenerek moral buldu: 3-2. 14. dakikada Burak Yılmaz'ın savunmanın arasına attığı topla ceza sahasına giren Ljajic şık bir vuruşla golü attı: 1-0. 20. dakikada Ömer Ali topu ağlara yolladı ve Konyaspor 1-1'i buldu.



SERKAN KALEDE DEVLEŞTİ
34. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Burak Yılmaz yaklaşık 25 metreden harika bir frikik golüne imza attı: 2-1. 53. dakikada soldan Lens vurdu, Serkan kurtardı. 58'de- Adriano boş pozisyonda Burak'a pas vermek yerine kendi vurunca Serkan golü önledi.

ALİ TURAN'DAN BÜYÜK HATA
61'de 'ün kafa vuruşu direkten döndü. 75'de Fofana harika bir aşırma vuruşla golü attı: 2-2. 90+4'te sahneye Kagawa çıktı... 'ın hatasıyla pozisyona giren Japon yıldız yerden çok sert vurdu: 3-2.



SHİNJİ KAGAWA'NIN VURDUĞU GOL OLUYOR!
Son dakikada attığı golle 'a üç puanı getiren hedefi yine 12'den vurdu... Daha önce filelerini de 2 kez havalandıran Japon yıldızın Beşiktaş formasıyla kaleyi bulan 3 şutu da gol oldu. Maçtan sonra konuşan Kagawa, "Çok mutluyum, burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor" dedi. Yıldız futbolcu, "En önemlisi takımın 3 puan almış olması. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçta gol atmak isterim. Milli aradan önce bir maç daha oynayacağız. O maçı da kazanmamız lazım" diye konuştu.

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