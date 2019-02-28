Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçında bekleneni veremeyen ve tel tel dökülen Mirin'le özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Güneş'in, "Fenerbahçe maçında sende konsantrasyon eksikliği gözlemledim. Bundan sonra daha dikkatli ol" dediği belirlendi.
- Spor
- 28.02.2019
- Gazete
Şenol Güneş’ten Mirin’e uyarı
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