Tolgay & Sadık & Moses UEFA listesinde

Fenerbahçe yeni UEFA listesini açıkladı. 3 isim daha ekleme hakkı bulunan Sarı-Lacivertliler bu tercihlerini Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses'dan yana kullandı. Miha Zajc, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Soldado, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ise listenin dışında kaldılar.