Tolgay & Sadık & Moses UEFA listesinde

Fenerbahçe yeni UEFA listesini açıkladı. 3 isim daha ekleme hakkı bulunan Sarı-Lacivertliler bu tercihlerini Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan ve Victor Moses'dan yana kullandı. Miha Zajc, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Soldado, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ise listenin dışında kaldılar.
- Spor
- 03.02.2019
- Gazete
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