Dünya, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve kaybolan uçağı konuşuyor. Manş Denizi'nde uçak ile irtibatın kesilmesi sonrasında akıbeti merak edilen Emiliano Sala'nın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Arama çalışmaları devam ederken, Sala'nın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair'den şok bir iddia geldi. 27 yaşındaki model, bunun bir kaza olmadığını ve bilinçli olarak yapıldığını düşündüğünü açıkladı.
Schkair, "Futbol mafyası araştırılmalı, çünkü bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Aileye saygısızlık etmemek için beklemeyi tercih ederim. Ama birkaç gün içinde söyleyeceklerim var" diye konuştu. Öte yandan Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu. Ibbotson'un, son yolculuk öncesinde bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edildi.
Schkair, "Futbol mafyası araştırılmalı, çünkü bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Aileye saygısızlık etmemek için beklemeyi tercih ederim. Ama birkaç gün içinde söyleyeceklerim var" diye konuştu. Öte yandan Sala'nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala'yı daha önce Galler'den Fransa'ya uçurmuştu. Ibbotson'un, son yolculuk öncesinde bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edildi.
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