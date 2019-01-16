Aatif’ta maaş krizi

Yönetim tarafından affedilmesine rağmen kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe'nun Rizespor'a transferi zora girdi... Faslı yıldız, Fenerbahçe'den aldığı 2 milyon Euro'yu Rize'den de isteyince görüşmeler tıkandı. Aatif'ın "Sezon sonu serbest kalacağım. İstediğim kulübe gideceğim" dediği öğrenildi.
- Spor
- 16.01.2019
- Gazete
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