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Trabzon tek yürek

yönetiminin futbolcular ve teknik heyetle yediği yemek çok olumlu geçti. Ardından da Karaman , tecrübeli oyuncularla bir araya geldi. Takım içi bağlar güçlendi.

Trabzon tek yürek
'da büyük dayanışma... Önceki gece yönetim futbolcularla ve teknik heyetle bir araya gelerek birlik-beraberlik yemeği yemiş ve takımdaki kötü havayı dağıtmak için ilk adımı atmıştı. Böylece ile milli aradan sonra oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde kötü havayı biraz olsun dağıtmıştı.

KARAMAN TAKIMLA GÖRÜŞTÜ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da Sosa, Pereira, Rodallega ve gibi tecrübeli isimlerle bir araya gelerek onlardan takımda daha fazla sorumluluk almalarını istedi.



HER ŞEYE YENİDEN BAŞLARIZ
Karaman'ın bu görüşmede, "Geçmişte yaşananları unutun. F.Bahçe maçı bizim için önemli. Bu maçı kazanırsak her şey yeniden başlar. Arkadaşlarınıza sahip çıkın" dediği gelen bilgiler arasında.

FENERBAHÇE MAÇI BÜYÜK BİR ŞANS
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, F.Bahçe maçının kendileri için büyük bir olduğunu söyledi. Salihoğlu, "Umarım bu şansı çok iyi kullanırız" dedi.

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