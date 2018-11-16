Trabzon tek yürek

Trabzonspor'da büyük dayanışma... Önceki gece yönetim futbolcularla ve teknik heyetle bir araya gelerek birlik-beraberlik yemeği yemiş ve takımdaki kötü havayı dağıtmak için ilk adımı atmıştı. Böylece Fenerbahçe ile milli aradan sonra oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde kötü havayı biraz olsun dağıtmıştı.
KARAMAN TAKIMLA GÖRÜŞTÜ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da Sosa, Pereira, Rodallega ve Olcay Şahan gibi tecrübeli isimlerle bir araya gelerek onlardan takımda daha fazla sorumluluk almalarını istedi.
HER ŞEYE YENİDEN BAŞLARIZ
Karaman'ın bu görüşmede, "Geçmişte yaşananları unutun. F.Bahçe maçı bizim için önemli. Bu maçı kazanırsak her şey yeniden başlar. Arkadaşlarınıza sahip çıkın" dediği gelen bilgiler arasında.
FENERBAHÇE MAÇI BÜYÜK BİR ŞANS
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, F.Bahçe maçının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Salihoğlu, "Umarım bu şansı çok iyi kullanırız" dedi.
KARAMAN TAKIMLA GÖRÜŞTÜ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da Sosa, Pereira, Rodallega ve Olcay Şahan gibi tecrübeli isimlerle bir araya gelerek onlardan takımda daha fazla sorumluluk almalarını istedi.
HER ŞEYE YENİDEN BAŞLARIZ
Karaman'ın bu görüşmede, "Geçmişte yaşananları unutun. F.Bahçe maçı bizim için önemli. Bu maçı kazanırsak her şey yeniden başlar. Arkadaşlarınıza sahip çıkın" dediği gelen bilgiler arasında.
FENERBAHÇE MAÇI BÜYÜK BİR ŞANS
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, F.Bahçe maçının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyledi. Salihoğlu, "Umarım bu şansı çok iyi kullanırız" dedi.
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