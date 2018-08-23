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için son !

, için Bayern’e teklifini yaptı. Kanarya, ekibine süre verdi

Renato Sanches için son 48 saat!
Giuliano'nun takımdan ayrılmasından sonra orta sahaya tavkiye için kollarını sıvadı. Sarı-Lacivertliler, forması giyen Portekizli genç oyuncu için ekibine 2.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yaptı.

2.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için başka isimleri de değerlendirdiği ve Alman devi Bayern Münih'e cevabını vermesi için süre verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız futbolcu için yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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