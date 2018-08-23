Renato Sanches için son 48 saat!

Fenerbahçe Giuliano'nun takımdan ayrılmasından sonra orta sahaya tavkiye için kollarını sıvadı. Sarı-Lacivertliler, Bayern Münih forması giyen Portekizli genç oyuncu Renato Sanches için Alman ekibine 2.5 milyon Euro'luk kiralama teklifi yaptı.
2.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için başka isimleri de değerlendirdiği ve Alman devi Bayern Münih'e cevabını vermesi için 48 saat süre verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız futbolcu için yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
2.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin orta saha transferi için başka isimleri de değerlendirdiği ve Alman devi Bayern Münih'e cevabını vermesi için 48 saat süre verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Portekizli yıldız futbolcu için yıllık 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
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