Şampiyonun galası

...Ve şampiyon sahne alıyor. Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'deki ilk maçında bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Kupa finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan.
NAGATOMO YOK!
Galatasaray'da Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan Yuto Nagatomo, Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak. Yeni transferler, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ise Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayacak.
ASLAN'A ANKARA'DA COŞKULU KARŞILAMA
G.Saray, Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Ankara'ya gitti. Sarı- Kırmızılı takımı başkentte taraftarı bağrına bastı.
NAGATOMO YOK!
Galatasaray'da Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan Yuto Nagatomo, Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak. Yeni transferler, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ise Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayacak.
ASLAN'A ANKARA'DA COŞKULU KARŞILAMA
G.Saray, Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Ankara'ya gitti. Sarı- Kırmızılı takımı başkentte taraftarı bağrına bastı.
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