Yol Durumu
  1. Cimbom’da son aday Moreno

Şampiyonun galası

Son şampiyon ’in ilk haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Aslan’da tek hedef 3 puan.

Şampiyonun galası
...Ve şampiyon sahne alıyor. Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'deki ilk maçında bugün Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Kupa finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden Sarı-Kırmızılı takımda tek hedef 3 puan.

NAGATOMO YOK!
'da Akhisarspor ile oynanan maçta sakatlanan Yuto Nagatomo, Ankaragücü karşısında sahada yer alamayacak. Yeni transferler, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru ise 'in görev vermesi durumunda oynayacak.

ASLAN'A ANKARA'DA COŞKULU KARŞILAMA
G.Saray, 'in ilk haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Ankara'ya gitti. Sarı- Kırmızılı takımı başkentte taraftarı bağrına bastı.

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar