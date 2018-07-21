Gervinho sürprizi

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi... Kariyerini sürdürdüğü Çin kulübü Hebei Fortuna'da kadro dışı bırakılan Gervinho menajeri tarafından Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildi. 31 yaşındaki Fildişili futbolcu her iki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapıyor.
TERİM'İN RAPORU BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre G.Saray yönetimi, düşünmek için 1 hafta süre istedi. Fatih Terim'in Gervinho ile vereceği kararın ardından gereken adımlar atılacak. Rapor olumlu olursa yıldız futbolcu ile görüşülecek.
MARSİLYA'YA DA TEKLİF EDİLDİ
Sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun Galatasaray'ın dışında Fransız kulübü Marsilya'ya önerildiği belirtildi. Gervinho'nun da yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor.
ÇOK SÜRATLİ VE ÇOK GÜÇLÜ
Önemli bir kariyere sahip olan Gervinho daha önce Arsenal ve Roma formalarını da giymişti. Patlayıcı sürati ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Fildişili futbolcu daha önce de Türk kulüplerinin gündemine gelmişti.
18 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Çin kulübü Hebei China Fortuna, 2016 yılında Gervinho'yu transfer ederken İtalyan devi Roma'ya 18 milyon Euro ödemişti.
TERİM'İN RAPORU BEKLENİYOR
Alınan bilgilere göre G.Saray yönetimi, düşünmek için 1 hafta süre istedi. Fatih Terim'in Gervinho ile vereceği kararın ardından gereken adımlar atılacak. Rapor olumlu olursa yıldız futbolcu ile görüşülecek.
MARSİLYA'YA DA TEKLİF EDİLDİ
Sözleşmesi bu yılın sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun Galatasaray'ın dışında Fransız kulübü Marsilya'ya önerildiği belirtildi. Gervinho'nun da yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ifade ediliyor.
ÇOK SÜRATLİ VE ÇOK GÜÇLÜ
Önemli bir kariyere sahip olan Gervinho daha önce Arsenal ve Roma formalarını da giymişti. Patlayıcı sürati ve güçlü fiziği ile dikkatleri çeken Fildişili futbolcu daha önce de Türk kulüplerinin gündemine gelmişti.
18 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Çin kulübü Hebei China Fortuna, 2016 yılında Gervinho'yu transfer ederken İtalyan devi Roma'ya 18 milyon Euro ödemişti.
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