Wımbledon Tenis Turnuvası'nda gençler çift erkeklerde mücadele eden Türk tenisçi Yankı Erel ile Finlandiyalı partneri Otto Virtanen, Nicolas Mejia ile Ondrej Styler ikilisini 2-0 yenerek şampiyon oldu. Yankı Erel, partneriyle birlikte gösterdiği bu başarı ile Türkiye tarihinde ilk defa tenis dalında gençlerde şampiyonluğu kazanarak tarihi bir zafere imza attı.
Helal olsun Yankı
Etiketler: Yankı Erel , Türkiye
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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