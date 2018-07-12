Basketbolun efsane ismi Hakyemez vefat etti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Türk basketbolunun duayenlerinden eski milli basketbolcu ve milli takımın eski menajeri Doğan Hakyemez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Antalya'da kontrol için gittiği hastanede operasyon geçiren Hakyemez, işlemin ardından kalp krizi geçirerek öldü. 68 yaşında hayatını kaybeden Hakyemez'in ölümü spor dünyasını yasa boğdu.
FEDERER WİMBLEDON'A ÇEYREK FİNALDE ELENDİ
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Kevin Anderson, 1 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Wimbledon'da üst üste 34 set kazanan İsviçreli Federer, bu mağlubiyetle serisini bozdu. 32 yaşındaki Anderson ise kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yarı finale kaldı.
5'İNCİ ETABIN GALİBİ SLOVAK PETER SAGAN
Fransa Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle Bora- Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ilk sırada bitirdi. Peter Sagan böyleylikle, ikinci etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı. Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
FEDERER WİMBLEDON'A ÇEYREK FİNALDE ELENDİ
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde Kevin Anderson, 1 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Wimbledon'da üst üste 34 set kazanan İsviçreli Federer, bu mağlubiyetle serisini bozdu. 32 yaşındaki Anderson ise kariyerinde ilk kez Wimbledon'da yarı finale kaldı.
5'İNCİ ETABIN GALİBİ SLOVAK PETER SAGAN
Fransa Bisiklet Turu'nun beşinci etabını, foto finiş farkıyla 4 saat 48 dakika 6 saniyelik derecesiyle Bora- Hansgrohe takımından Slovak sporcu Peter Sagan ilk sırada bitirdi. Peter Sagan böyleylikle, ikinci etabın ardından turdaki ikinci zaferine ulaştı. Genel sıralamada ise BMC Racing takımından Greg Van Avermaet sarı mayoyu giymeye devam etti.
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