Güzelleri üzdüler

2018 Dünya Kupası'ndan önceki gün elenen Brezilya'da yıkım var... Neymar, Marcelo, Casemiro, Tiago Silva ve Jesus gibi yıldızlara destek vermek için Rusya'ya giden ünlü top modeller Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart ve Adriana Lima'da büyük üzüntü yaşadı. Belçika k arşısında girdikleri birçok gol pozisyonunu harcayan Brezilya'da, taraftarlarla birlikte acı çeken top modeller daha sonra ilginç açıklamalar yaptı. Alessandra Ambrosio,"Kupayla eve dönmek çok güzel olurdu ama futbol böyle bir şey. Kazanmak da var kaybetmek de" dedi.
Ambrosio da, Brezilya'nın ilk 3 maçında tribündeki yerini almıştı.
"MAALESEF OLMADI"
Adriana Lima da, turnuvanın favorisi olmanın kendileri için sıradan olduğunu ama elenmenin büyük acı verdiğini belirtti. Izabel Goulart da, Kazan'da Belçika maçını tribünden izledi. Maçın 2-1 olduğu andan itibaren çok umutlandığını belirten Goulart, "Maalesef olmadı. Kutlama planlarımız da gerçekleşmedi. Hala bir umut diyerek maçın sonu geldi" ifadelerini kullandı.
Izabel Goulart da, Brezilya'ya tribünde destek veren modellerden.
Adriana Lima, Hırvatistan'la final oynayacaklarını iddia etmişti.
Ambrosio da, Brezilya'nın ilk 3 maçında tribündeki yerini almıştı.
"MAALESEF OLMADI"
Adriana Lima da, turnuvanın favorisi olmanın kendileri için sıradan olduğunu ama elenmenin büyük acı verdiğini belirtti. Izabel Goulart da, Kazan'da Belçika maçını tribünden izledi. Maçın 2-1 olduğu andan itibaren çok umutlandığını belirten Goulart, "Maalesef olmadı. Kutlama planlarımız da gerçekleşmedi. Hala bir umut diyerek maçın sonu geldi" ifadelerini kullandı.
Izabel Goulart da, Brezilya'ya tribünde destek veren modellerden.
Adriana Lima, Hırvatistan'la final oynayacaklarını iddia etmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.