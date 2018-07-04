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Fener'den Morelos seferi

22 yaşındaki Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos’a kanca atan Sarı - Lacivertliler, kulüp ve oyuncuyla görüşüyor

Fenerden Morelos seferi
Teknik patron Phillip Cocu'nun raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasını yapan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı... Fernandao ve Janssen'le yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, büyük oranda anlaşma sağladığı Bas Dost'un dışında bir forvet daha etmek için düğmeye bastı

YÖNETİM GÖZÜNÜ KESTİRDİ
F.Bahçe, Glasgow Rangers formasını giyen Alfredo Morales'i gözüne kestirmiş durumda... Başkan Ali Koç'un önceki gün İskoçya'ya giderek Rangers'le masaya oturduğu ortaya çıktı.




ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ
Rangers'ın geçtiğimiz sezon başında Fin ekibi HJK Helsinki'den transfer ettiği Kolombiyalı forvet performansıyla alkış aldı. 22 yaşındaki Morelos 18 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı

İLK TEKLİF 3 MİLYON EURO
Başkan Koç'un Rangers'le yaptığı görüşmede 3 milyon Euro'luk sunduğu belirtiliyor. Morelos'un menajeriyle de masaya oturan , genç yıldızı mutlaka bitirmeyi hedefliyor.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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