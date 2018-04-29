Kulübün kapısında bekçi olurum!

Fenerbahçe'de dün Yüksek Divan Kurulu seçimli olağan toplantısı gerçekleştirildi. Divan başkanı Vefa Küçük, 2 başkan adayı Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u aynı anda kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Yıldırım ve Koç, birbirlerine sarılarak basın mensuplarına poz verdi. Yeni bir sürecin başladığını belirten Yıldırım, "Benim koltuktan gitmemek gibi bir düşüncem yok. F.Bahçe'yi halka açtık. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım" dedi.