Ekonomik sıkıntılarla uğraşan Trabzonspor'a bir şok daha... Bordo-Mavililer, 2016 yılında Slovakya'nın Trencin kulübünden 2 milyon 500bin Euro bedelle transfer ettiği Matus Bero için son taksidi ödemedi. Bunun üzerine FIFA nezdinde girişim yapan Trencin250 bin Euro'luk son taksitin ödenmesini talep etti. FIFA yetkilileri de önceki gün Bordo-Mavili kulübe resmi bir yazı göndererek, kulübe geçici transfer yasağı koyulduğunu belirtti. Bordo-Mavili kulübün maddi sorunu çözdükten sonra CAS'a başvurup, transfer yasağını kaldırması bekleniyor.
ÖDEMEYİ YAPTIKONLAR BİLDİRMEDİ! Trabzonspor, "Trencin'e olan borç ödenmiş olup, karşı tarafın ödemeyi FIFA'ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
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